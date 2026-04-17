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中俄暗助伊朗？美情報曝中國擬援先進雷達防空系統

編譯周辰陽／即時報導
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中國廣東省珠海2024年11月14日舉行中國國際航空航天博覽會時，一名保全人員在...
中國廣東省珠海2024年11月14日舉行中國國際航空航天博覽會時，一名保全人員在雨中走過一套780目標指示雷達。（路透）

美國與以色列3月對伊朗開戰後數日，美方情報機構偵測到跡象顯示，戰事可能擴大至現有戰場之外。情報顯示，俄羅斯與中國正試圖支援伊朗，以削弱美以軍事行動效果。

CBS新聞報導，根據多名知情美方官員說法，五角大廈負責軍事情蒐的「國防情報局」（Defense Intelligence Agency）評估認為，中國正在衡量是否向德黑蘭提供先進雷達系統。這項評估出現之際，另有報導指出，俄羅斯已向伊朗提供有關美軍在中東各地軍事部署的情報。

莫斯科向德黑蘭轉交情報一事此前已有報導，但北京在衝突初期、且可能在較長時間內似乎有意願協助伊朗，顯示出各大國之間一種更廣泛、即使非正式的協調關係，以抗衡華府在該地區的影響力。

美國官員透露，中國曾考慮向伊朗提供X波段雷達系統，將能大幅提升伊朗偵測與追蹤來襲威脅的能力，例如低空飛行的無人機與巡弋飛彈，並可能協助保護防空系統免於先進打擊。目前仍不清楚中國是否真的會提供這項系統，但相關評估凸顯華府的擔憂，也就是這場戰爭不僅吸引區域對手，也吸引願意提供關鍵支援、但尚未直接軍事介入的全球競爭對手。國防情報局未回應詢問，中央情報局拒絕評論，白宮亦未回應相關詢問。

金融時報15日報導，伊朗革命衛隊曾使用一枚從中國北京沐美星空科技有限公司（Earth Eye Co.）祕密購得的間諜衛星，用於鎖定中東地區的美軍基地。2名知情美國官員表示，美方情報評估顯示，德黑蘭過去曾使用中國提供的衛星影像，包括在當前涉及以色列與美軍的衝突期間，但無法確認相關影像是否由該公司提供。

2名官員表示，美國情報也顯示，北京曾考慮向伊朗提供防空系統，可能透過第三國轉運，以掩蓋直接介入。CNN上周報導，情報界發現，中國正準備向伊朗提供肩射式防空飛彈（MANPADs）。川普在福斯財經頻道15日播出的訪問中表示，他曾致信中國國家主席習近平，要求對方不要向伊朗提供武器，但未說明信件往來時間。他說，習近平也回信，「基本上是說他不會那樣做」。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇拒絕回應與信件相關問題，並表示中國在伊朗問題上的立場「公開且正當」。他在聲明中表示：「我們秉持客觀公正立場，並致力於推動和談。我們不會採取升高衝突的行動。」

習近平 中央情報局 俄羅斯

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