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不願與北京交惡 巴拿馬總統放軟姿態盼緩解局勢

中央社9日即時報導
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巴拿馬總統穆里諾。(路透)
巴拿馬總統穆里諾。(路透)

巴拿馬外長前一天指責北京對巴拿馬籍船隻加強檢查是為報復香港長江和記實業失去港口特許權，巴國總統穆里諾今天試圖緩解與中國的緊張關係，強調無意與中國發生衝突，盼局勢降溫。

穆里諾（Jose Raul Mulino）在視察巴拿馬運河太平洋側的巴爾博亞港（Balboa Port）時說：「我們無意…與中國發生問題。我希望…這種情況能降溫…我們能回到政治關係的常態，並理解這是一個將會被解決的問題。」

當被問及懸掛巴拿馬國旗的船隻在中國港口被扣留一事時，穆里諾表示，這類檢查在全球航運中並不罕見，並稱類似的趨勢也影響了包括賴比瑞亞和馬紹爾群島在內的其他主要船舶註冊國。他補充說，巴拿馬仍在評估情況。

他表示，「它們與政治報復無關」，但同時補充說，巴拿馬已向中國當局表達關切，並希望確認扣留船隻進行檢查的依據。

路透社報導，美國聯邦海事委員會（Federal Maritime Commission）上個月表示，正密切關注在中國的巴拿馬籍船隻遭扣留數量激增的情況，稱這已超出歷史常態。

穆里諾的言論標誌著比外交部長艾查（Javier Martinez-Acha）更為溫和的路線。艾查昨天曾表示，檢查和扣留事件的增加，是巴拿馬最高法院裁定長江和記實業無權營運巴爾博亞和克里斯托巴（Cristobal Port）碼頭所導致的結果。

巴拿馬最高法院於1月底宣布，支持1997年授予長江和記實業旗下巴拿馬港口公司（Panama Ports Company）營運這兩個碼頭權利的法律框架無效，這項決定遭到北京反對。

在做出這項註銷裁決前，美國曾施壓巴拿馬，要求遏制中國在這條處理全球5%海運貿易的戰略運河周邊的影響力。

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