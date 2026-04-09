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巴拿馬外長：長江和記裁決後 船隻在中受檢查扣押次數增加

記者潘維庭／即時報導
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巴拿馬外長艾查。（歐新社）
巴拿馬外長艾查。（歐新社）

巴拿馬外交部長艾查（Javier Martinez-Acha）表示，中國近期加強檢查以及扣押懸掛巴拿馬國旗的船隻，認為此事源於巴拿馬法院對總部位於香港的長江和記實業有限公司（下簡稱長江和記）的裁決，他要求中方尊重巴拿馬主權事務。

路透9日報導，今年1月，巴拿馬最高法院裁定，長江和記藉巴拿馬子公司經營運河兩座碼頭的法律架構無效，巴拿馬政府取消了這些特許經營權。

艾查在巴拉圭首都亞松森當地時間8日舉行的會議上表示，上述裁決後，懸掛巴拿馬國旗的船舶在中國港口受到的檢查、扣押次數增加，他希望3月船舶扣押數量的上升趨勢能回落到正常水準。

艾查指，巴拿馬尊重所有國家的法律主權，「我們也只是要求得到同樣的待遇」。

中國駐巴拿馬使館尚未對此事回應。

報導指，這些扣押事件已成為美、中爭奪國際貿易影響力的最新爆發點；巴拿馬及其戰略運河（約占全球海上貿易5%）則處於這場鬥爭的中心。

本月4日，巴拿馬外交部感謝美國和其它幾個國家對扣船事件的關切；3月下旬，美國聯邦海事委員會表示，正在密切關注中國扣押巴拿馬籍船隻數量激增的情況。美國國務卿魯比歐日前也表示，這些扣押事件引起嚴重關切。

先前中國外交部表示，中方將堅決維護中國企業正當合法權益；中國國務院港澳辦也發表文章指，巴拿馬最高法院的有關裁決罔顧事實，背信棄義，嚴重損害港企合法權益。

經營這些港口近30年的長江和記則指巴拿馬當局非法扣押財產，長江和記旗下的巴拿馬港口公司（PPC）8日發表聲明，對接管貨櫃碼頭的航運巨頭馬士基（Maersk）啟動仲裁程序。聲明表示，這次對馬士基啟動的仲裁程序將在倫敦進行，對馬士基提出的索償則獨立進行，不影響PPC對巴拿馬政府持續採取的追究行動。

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