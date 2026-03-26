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暗助伊朗？美官員點名中芯提供晶片製造設備給伊朗軍方

編譯葉亭均／綜合外電
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美官員點名中芯國際提供晶片製造設備給伊朗軍方。(路透)
美官員點名中芯國際提供晶片製造設備給伊朗軍方。(路透)

川普政府兩名高層官員周四（26日）表示，中國最大晶片製造商中芯國際（SMIC）持續向伊朗軍方提供晶片製造工具。這引發外界質疑北京在美國與以色列對伊朗衝突中秉持的立場。

根據路透報導，中一名官員表示，中芯國際大約在一年前開始向伊朗輸送晶片製造相關設備，「我們沒有理由相信這項行動已經停止」，而且這項合作「幾乎可以確定包含中芯半導體技術的培訓」。

中芯因被指控與中國軍方關係密切，長期受到美國政府制裁。

由於涉及尚未公開的政府資訊，兩名官員均要求匿名，但未說明相關設備是否含有美國技術或零組件；若屬實，出口至伊朗可能違反美國制裁規定。

中芯、中國駐美大使館，以及伊朗駐聯合國代表處發言人，皆未立即回應置評請求。中國政府則強調，與伊朗進行的是正常商業貿易。中芯自2020年被列入出口管制黑名單、限制取得美國技術與設備以來，一直否認與中國軍工體系存在關聯。

自伊朗戰爭爆發以來，中國至今未公開選邊站。中國外交部長王毅本周呼籲各方把握機會，儘快展開和平談判。

美國兩名官員的最新指控，可能進一步升高華盛頓與北京之間的緊張關係。美國目前正與伊朗交戰，同時也持續透過制裁，試圖壓制中國先進晶片產業的發展。

路透上月報導，伊朗接近與中國達成採購反艦巡弋飛彈的協議，而就在同一時間，美國在對伊朗發動攻擊前，已於靠近伊朗的海域部署大規模海軍力量。

目前尚不清楚這些晶片製造設備在伊朗應付戰事的過程中扮演何種角色。其中一名官員指出，相關設備被提供給伊朗的「軍事工業體系」，可用於各類需要晶片的電子設備。

這場由美國與以色列於2月28日發動的戰爭，已引發金融市場震盪、推升油價，並加劇全球對通膨升溫的憂慮。

此前，美國一直試圖透過制裁中芯及其他中國晶片製造商，限制它們取得來自科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）與應材（Applied Materials）等美國主要設備供應商的先進製程技術，以削弱中國生產高階半導體的能力。

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