我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安檢排隊錯過航班 機票不退款 某些情況可能給代金券

51歲前港姐乳癌擴散腦 賣名牌包求生還被騙走畢生積蓄

怕川普突襲格陵蘭 丹麥曝戰備計畫 擬炸跑道防美軍機降落

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
丹麥士兵2月20日在格陵蘭訓練。(路透)
丹麥士兵2月20日在格陵蘭訓練。(路透)

丹麥公共廣播公司DR引述丹麥政府與軍方，以及歐洲盟友的消息人士報導，丹麥因擔心美國總統川普可能入侵格陵蘭，1月將士兵空運至當地時，已準備好在必要時炸毀關鍵機場跑道，並同時運送血液儲備，以便在爆發戰鬥時治療傷患。

一名丹麥資深軍方官員向BBC表示，基於安全考量，「只有極少數人知情」。DR指出，該報導是根據丹麥政府與軍方高層共12名消息人士，以及來自法國、德國等盟國的消息來源，並稱哥本哈根曾請求巴黎與柏林，以及北歐國家，在應對川普時提供政治支持，包括展現歐洲團結，並在格陵蘭進行更多聯合軍事活動。

消息人士指出，美軍精銳部隊1月3日突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，擄獲總統馬杜洛，使局勢升溫。川普隔天表示，他會「大約兩個月後再來處理格陵蘭問題」，並重申「基於國家安全，我們需要格陵蘭，它的戰略位置非常重要」，還聲稱當地「到處都是俄羅斯與中國的船隻」，但未提出證據。

一名丹麥高階安全消息人士告訴DR：「當川普一直說他想接管格陵蘭，又發生委內瑞拉事件後，我們必須認真看待所有情境。」另一名歐洲官員則向金融時報表示：「在委內瑞拉之後，他們（美國人）自以為無所不能，就想拿下這個地方、這個國家。」

不久之後，一支由丹麥、法國、德國、挪威與瑞典士兵組成的小型部隊被空運至格陵蘭首府努克，以及設有機場的康克魯斯瓦格。法國總統馬克宏當時表示，初期部署將以「陸、海、空戰力」進一步強化。後續部署還包括丹麥精銳部隊，以及受過寒冷山地作戰訓練的法國部隊，同時丹麥軍機與一艘法國軍艦也被派往北大西洋。

儘管這項部署對外宣稱為丹麥主導的聯合軍演「北極耐力行動」（Operation Arctic Endurance），但實際上是為可能的美國入侵預作準備。丹麥已決定，一旦美國入侵，士兵將投入作戰，並準備炸毀努克與康克魯斯瓦格的跑道，以阻止美軍飛機降落。

一名丹麥國防消息人士表示：「必須讓美國付出更高代價，美國若要取得格陵蘭，就勢必得採取敵對行動。」但他也承認，丹麥部隊恐怕難以抵擋美軍攻擊。

金融時報報導，2名歐洲官員證實DR的報導。丹麥國防部則向BBC表示「不予評論」。

世報陪您半世紀

馬杜洛 川普 格陵蘭

上一則

卡達LNG產能被打掉17% 引爆「天然氣末日」危機

下一則

靠退休金縮衣節食…日夫妻翻出「30年前舊紙」存款秒翻倍

延伸閱讀

美軍再從太平洋調派2200名陸戰遠征隊赴中東 川普被問增兵這麼說

美軍再從太平洋調派2200名陸戰遠征隊赴中東 川普被問增兵這麼說
傳川普政府擬再增兵數千 「登陸伊朗本土」也列入選項

傳川普政府擬再增兵數千 「登陸伊朗本土」也列入選項
「熱情很重要」川普呼籲各國護航荷莫茲碰釘子

「熱情很重要」川普呼籲各國護航荷莫茲碰釘子
台海將無美軍快速反應部隊 紐時：美駐沖繩陸戰隊赴中東可能火上加油

台海將無美軍快速反應部隊 紐時：美駐沖繩陸戰隊赴中東可能火上加油

熱門新聞

美以伊衝突爆發後，國際油價快速飆升。圖3月14日，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦（Fujairah），一架無人機被防空系統攔截後發生火災。 （路透）

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

2026-03-15 05:46
美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。（美聯社）

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

2026-03-15 18:14
日本神奈川縣一對退休夫妻近日整理老家時，意外發現一份30多年前的證券交易文件，喜獲一筆資產。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki）

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

2026-03-16 21:57
航行於波斯灣、接近荷莫茲海峽的油輪。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

2026-03-14 15:07
一艘油輪11日航行於波斯灣、荷莫茲海峽附近。（路透）

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

2026-03-15 07:20
英國航空男機師筆電中被發現有大量偷拍影片；示意圖。（圖／AI生成）

英航噁男機師偷拍「16空姐性愛畫面」還上傳色情網站

2026-03-16 04:15

超人氣

更多 >
伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落
機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？

機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？
「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇

「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇
19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者
日媒問美攻伊未提前告知盟友？川普：怎麼不提珍珠港

日媒問美攻伊未提前告知盟友？川普：怎麼不提珍珠港