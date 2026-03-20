怕川普突襲格陵蘭 丹麥曝戰備計畫 擬炸跑道防美軍機降落

丹麥士兵2月20日在格陵蘭訓練。(路透)

丹麥公共廣播公司DR引述丹麥政府與軍方，以及歐洲盟友的消息人士報導，丹麥因擔心美國總統川普 可能入侵格陵蘭 ，1月將士兵空運至當地時，已準備好在必要時炸毀關鍵機場跑道，並同時運送血液儲備，以便在爆發戰鬥時治療傷患。

一名丹麥資深軍方官員向BBC表示，基於安全考量，「只有極少數人知情」。DR指出，該報導是根據丹麥政府與軍方高層共12名消息人士，以及來自法國、德國等盟國的消息來源，並稱哥本哈根曾請求巴黎與柏林，以及北歐國家，在應對川普時提供政治支持，包括展現歐洲團結，並在格陵蘭進行更多聯合軍事活動。

消息人士指出，美軍精銳部隊1月3日突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，擄獲總統馬杜洛 ，使局勢升溫。川普隔天表示，他會「大約兩個月後再來處理格陵蘭問題」，並重申「基於國家安全，我們需要格陵蘭，它的戰略位置非常重要」，還聲稱當地「到處都是俄羅斯與中國的船隻」，但未提出證據。

一名丹麥高階安全消息人士告訴DR：「當川普一直說他想接管格陵蘭，又發生委內瑞拉事件後，我們必須認真看待所有情境。」另一名歐洲官員則向金融時報表示：「在委內瑞拉之後，他們（美國人）自以為無所不能，就想拿下這個地方、這個國家。」

不久之後，一支由丹麥、法國、德國、挪威與瑞典士兵組成的小型部隊被空運至格陵蘭首府努克，以及設有機場的康克魯斯瓦格。法國總統馬克宏當時表示，初期部署將以「陸、海、空戰力」進一步強化。後續部署還包括丹麥精銳部隊，以及受過寒冷山地作戰訓練的法國部隊，同時丹麥軍機與一艘法國軍艦也被派往北大西洋。

儘管這項部署對外宣稱為丹麥主導的聯合軍演「北極耐力行動」（Operation Arctic Endurance），但實際上是為可能的美國入侵預作準備。丹麥已決定，一旦美國入侵，士兵將投入作戰，並準備炸毀努克與康克魯斯瓦格的跑道，以阻止美軍飛機降落。

一名丹麥國防消息人士表示：「必須讓美國付出更高代價，美國若要取得格陵蘭，就勢必得採取敵對行動。」但他也承認，丹麥部隊恐怕難以抵擋美軍攻擊。

金融時報報導，2名歐洲官員證實DR的報導。丹麥國防部則向BBC表示「不予評論」。