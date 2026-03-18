日本態度曖昧…原想在川習會前拉攏川普 高市訪白宮考驗美日關係

美國總統川普（左）去年10月28日與日本首相高市早苗（右）一同造訪橫須賀基地。（路透）

美國總統川普 19日將在白宮 會晤日本 首相高市早苗，預料將藉機敦促日本派掃雷艦和海上部隊協助重啟荷莫茲海峽。紐約時報18日報導，高市過去幾個月與川普建立的友誼，將在這次首趟白宮行面臨重大考驗。

這次「川高會」原應是一次美日友好關係升級的契機。日本官員此前希望，高市能在會中說服川普，避免與中國國家主席習近平達成可能危及區域盟友安全的全面協議。日本也亟欲強調其在投資美國，以及減少對中國稀土金屬依賴上的共同努力。

但川普已暗示日本因美方多年安全援助虧欠華府，且日本大幅仰賴中東石油，加強施壓要求日方採取行動，這些訴求令高市身陷艱難處境。高市受到和平憲法限制，而日媒朝日新聞近期民調顯示，僅9%日本人支持美國和以色列對伊朗的攻擊，她此次訪美面臨棘手任務，必須在白宮這個高壓環境下，既表達支持川普，又要避免捲入戰爭。

美國智庫「美國企業研究所」資深研究員古柏說，這次川高會本應相當簡單直接，如今局面難以預料且沒明確答案，恰是日方所不樂見。

美國是日本主要盟友，高市希望川普協助抗衡中國在亞洲日增的軍事和經濟影響力。儘管歐洲盟友公開表態想與伊朗衝突保持距離，但高市的態度較為曖昧。

高市16日說，任何海上安全行動「在法律上都將極困難」，但表示正持續檢視日本能獨立採取的措施，以及在法律架構內能採取哪些作為。此外，高市一直避談美以攻擊伊朗的合法性。

川普似乎看上日本的先進掃雷艦隊。日本曾在1991年將這些船艦部署到波斯灣，是二戰結束後自衛隊首次海外任務，但那是在美國為首的多國聯軍將伊拉克軍隊逐出科威特、結束波灣戰爭後。

2019年在川普第一任內，中東發生一連串油輪遇襲事件，川普施壓日本更積極維護中東利益。日本的回應是派海上自衛隊巡邏航道並收集情報，但避開荷莫茲海峽，似乎是考量到與伊朗的關係。

分析家說，鑒於戰爭可能損害日本經濟和社會，高市將評估川普對伊朗戰爭的時間表和戰略。日本擔心，若美國繼續將軍艦、飛彈和防空系統從亞洲調往中東，可能會影響日方安全。

華府智庫蘭德公司的日本問題專家霍農說，高市面臨的一大挑戰是必須臨場回應川普要求；若高市會晤川普時說，伊朗戰爭是日方一大擔憂，而川普詢問日本打算怎麼做，這時真不知道日本該怎麼回答。