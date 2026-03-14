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川普才盼與金正恩對話 北韓疑射短程彈道飛彈 回應美韓軍演

編譯周辰陽／即時報導
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北韓官媒朝中社11日發布的照片顯示，北韓領導人金正恩與女兒金主愛10日在北韓一處未公開地點，觀看驅逐艦「崔賢號」進行飛彈試射。(路透)
北韓官媒朝中社11日發布的照片顯示，北韓領導人金正恩與女兒金主愛10日在北韓一處未公開地點，觀看驅逐艦「崔賢號」進行飛彈試射。(路透)

南韓聯合參謀本部（JCS）14日表示，北韓向東海方向發射至少一枚不明飛行物，目前正在分析該飛行物的性能及飛行距離，暫未公布更多細節。

韓聯社與南韓中央日報報導，北韓上一次是在1月27日向東海發射彈道飛彈。若此次發射確認為彈道飛彈，將是北韓今年第三次試射，也是相隔47天後再次發射。

日本NTV新聞指出，防衛省表示，北韓於當地時間下午1點30分左右發射一枚可能為彈道飛彈的物體，據推測已經落下。關係人士指出，發射物被認為是短程彈道飛彈，落在日本專屬經濟區（EEZ）之外。

目前南韓與美國正進行年度春季「自由之盾」（Freedom Shield，FS）聯合軍事演習。這項戰區層級的聯合作戰演習旨在為朝鮮半島可能出現的突發情況做準備。外界普遍認為，平壤此次發射是對這場聯合軍演的武力示威。

另根據韓聯社報導，南韓國務總理金民錫13日表示，美國總統川普對恢復與北韓國家領導人金正恩的對話仍持正面態度，但對何時再次會面仍未給出明確時間。

金民錫13日在白宮與川普進行約20分鐘會談後，舉行記者會上述言論。根據他轉述，川普說，「與金正恩會面是件好事。但這可能發生在我訪問中國期間，也可能不會發生，或是在之後才進行」。金民錫補充指出：「在我看來，這意味著時間點並不是問題的核心。」

金民錫說，川普是唯一曾與金正恩展開對話的西方領袖，目前也是唯一有能力解決朝鮮半島問題的人。他透露：「川普總統說，他很好奇金正恩是否願意與美國或與他本人對話，並詢問我對此的看法。」

金民錫並未說明他向川普提出哪些具體建議，但表示他告訴川普，平壤近期的言論顯示，金正恩可能對與美國展開對話持開放態度。金民錫說，川普對此議題表現出高度興趣。

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川普 南韓 彈道飛彈

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