美日貿易協議日啟動首批投資 鎖定石油、天然氣、發電及關鍵礦產

美國總統川普 17日在自創社媒真實社群寫道，「我們與日本 的龐大貿易協議 正式啟動！」日本現在正式在資金上開始推動5500億美元對美投資承諾下的首批投資項目。對此，日本首相高市早苗在社媒Ｘ寫道，日美攜手打造供應鏈，可強化日美間的紐帶；這有助日企營收增加和拓展業務。

日美去年夏天達成的貿易協議正式啟動，首批投資案於17日公布，金額達360億美元，鎖定石油、天然氣、發電及關鍵礦產等領域。

川普寫道，這是美日歷史性貿易協議的一環，以振興美國工業基礎，為美國創造數十萬個工作機會，並強化美國國家及經濟安全；這對美日都是很令人興奮且具歷史意義的一刻。

川普並宣布其中的三大投資項目，即在德州的石油及天然氣計畫、在俄亥俄州的發電項目與在喬治亞州的關鍵礦物計畫。

川普誇稱，上述項目的規模龐大，要是少了他祭出的關稅，就無法促成；俄亥俄州的燃氣發電廠將成為「史上規模最大」，在墨西哥灣（美國灣）的液化天然氣（LNG）設施將帶動出口，進一步提升美國在能源上的主導地位；關鍵礦物設施則將讓美國對外國資源「愚蠢」的依賴畫下句點。

高市寫道，為了盡快實施（對美投資）計畫，日美將密切合作；首波投資項目為汽車、飛機、半導體業加工所需的工業用人工鑽石，與美油出口所需的基礎設施，以及人工智慧（AI）用的數據中心等所需發電。

中央社報導，高市早苗表示，她有非常強烈的意願，要進一步加強日美在稀土等重要礦物資源等經濟安全保障方面的合作。對於南鳥島周邊海域的稀有礦物海洋資源開發，希望與美方進行充分討論，並穩步推進相關合作。

針對日美政府17日公布的第一階段貿易協議，高市指出，未來將持續與美國密切協調，落實具體投資計畫。

此外，高市也提到，今年適逢日本提出「自由與開放的印太」構想十周年，她希望藉由此次會談，再次確認日美兩國對「自由與開放印太」的堅定承諾。她強調，這項理念是她外交政策的重要支柱之一，期盼能在會談中進行充分討論。

高市今天也向全體18名閣僚分別發出個別指示書，明確勾勒新內閣的外交與安全保障方針。

根據日本經濟新聞，在給外務大臣茂木敏充的指示書中，高市要求在國家安全保障會議架構下，與防衛大臣等相關閣僚協調合作，使國家安全保障政策更具戰略性與系統性。面對戰後最為嚴峻且複雜的安全環境，需推動包括「戰略3文件」在內的檢討與修正。

外交方面，高市強調要維護並強化以法治為基礎的國際秩序，深化「自由與開放的印太」構想，以日美同盟為核心，擴大與理念相近國家的合作與連結。對俄政策上，將持續推動對俄制裁，以及加強對烏克蘭及周邊國家的支援。

對中國政策方面，高市要求在推進「戰略互惠關係」的同時，明確主張日本立場，要求中方採取負責任行動，透過持續對話，建構「具建設性且穩定的關係」。

至於對防衛大臣小泉進次郎的指示，高市要求他與外務大臣及相關閣僚合作，推動防衛力的根本性強化，確保國民生命與財產安全。

日美同盟層面，高市指示進一步強化共同嚇阻力與應對能力，建構更有效發揮日本反擊能力的日美合作體制，同時提升雙方指揮與管制架構，並以日美同盟為核心，推動日美韓、日美菲、日美澳、日美澳印等雙邊與多邊防衛合作。