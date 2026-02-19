我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

美日貿易協議日啟動首批投資 鎖定石油、天然氣、發電及關鍵礦產

編譯茅毅／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國總統川普17日在自創社媒真實社群寫道，「我們與日本的龐大貿易協議正式啟動！」日本現在正式在資金上開始推動5500億美元對美投資承諾下的首批投資項目。對此，日本首相高市早苗在社媒Ｘ寫道，日美攜手打造供應鏈，可強化日美間的紐帶；這有助日企營收增加和拓展業務。

日美去年夏天達成的貿易協議正式啟動，首批投資案於17日公布，金額達360億美元，鎖定石油、天然氣、發電及關鍵礦產等領域。

川普寫道，這是美日歷史性貿易協議的一環，以振興美國工業基礎，為美國創造數十萬個工作機會，並強化美國國家及經濟安全；這對美日都是很令人興奮且具歷史意義的一刻。

川普並宣布其中的三大投資項目，即在德州的石油及天然氣計畫、在俄亥俄州的發電項目與在喬治亞州的關鍵礦物計畫。

川普誇稱，上述項目的規模龐大，要是少了他祭出的關稅，就無法促成；俄亥俄州的燃氣發電廠將成為「史上規模最大」，在墨西哥灣（美國灣）的液化天然氣（LNG）設施將帶動出口，進一步提升美國在能源上的主導地位；關鍵礦物設施則將讓美國對外國資源「愚蠢」的依賴畫下句點。

高市寫道，為了盡快實施（對美投資）計畫，日美將密切合作；首波投資項目為汽車、飛機、半導體業加工所需的工業用人工鑽石，與美油出口所需的基礎設施，以及人工智慧（AI）用的數據中心等所需發電。

中央社報導，高市早苗表示，她有非常強烈的意願，要進一步加強日美在稀土等重要礦物資源等經濟安全保障方面的合作。對於南鳥島周邊海域的稀有礦物海洋資源開發，希望與美方進行充分討論，並穩步推進相關合作。

針對日美政府17日公布的第一階段貿易協議，高市指出，未來將持續與美國密切協調，落實具體投資計畫。

此外，高市也提到，今年適逢日本提出「自由與開放的印太」構想十周年，她希望藉由此次會談，再次確認日美兩國對「自由與開放印太」的堅定承諾。她強調，這項理念是她外交政策的重要支柱之一，期盼能在會談中進行充分討論。

高市今天也向全體18名閣僚分別發出個別指示書，明確勾勒新內閣的外交與安全保障方針。

根據日本經濟新聞，在給外務大臣茂木敏充的指示書中，高市要求在國家安全保障會議架構下，與防衛大臣等相關閣僚協調合作，使國家安全保障政策更具戰略性與系統性。面對戰後最為嚴峻且複雜的安全環境，需推動包括「戰略3文件」在內的檢討與修正。

外交方面，高市強調要維護並強化以法治為基礎的國際秩序，深化「自由與開放的印太」構想，以日美同盟為核心，擴大與理念相近國家的合作與連結。對俄政策上，將持續推動對俄制裁，以及加強對烏克蘭及周邊國家的支援。

對中國政策方面，高市要求在推進「戰略互惠關係」的同時，明確主張日本立場，要求中方採取負責任行動，透過持續對話，建構「具建設性且穩定的關係」。

至於對防衛大臣小泉進次郎的指示，高市要求他與外務大臣及相關閣僚合作，推動防衛力的根本性強化，確保國民生命與財產安全。

日美同盟層面，高市指示進一步強化共同嚇阻力與應對能力，建構更有效發揮日本反擊能力的日美合作體制，同時提升雙方指揮與管制架構，並以日美同盟為核心，推動日美韓、日美菲、日美澳、日美澳印等雙邊與多邊防衛合作。

世報陪您半世紀

日本 貿易協議 川普

上一則

秘魯臨時總統上任才4個月 捲「中餐門」下台

下一則

日內瓦會談不同調？烏談判官稱有進展 澤倫斯基指沒共識

延伸閱讀

中國學者：高市連任將尋求與中溝通 但不放棄抗中

中國學者：高市連任將尋求與中溝通 但不放棄抗中
高市預告下月訪美會晤川普 全面強化安保、經濟合作

高市預告下月訪美會晤川普 全面強化安保、經濟合作
高市早苗內閣2.0 強調積極財政與安保強化

高市早苗內閣2.0 強調積極財政與安保強化
賴清德祝賀高市早苗連任首相 盼推動台日關係新里程碑

賴清德祝賀高市早苗連任首相 盼推動台日關係新里程碑

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
英國廉航Jet2一架飛機2018年7月29日自西班牙馬略卡島帕爾馬機場起飛。(路透)

高空大亂鬥 英國廉航乘客走道互毆 機艙見血緊急改降

2026-02-14 09:21
分析師指出，儘管新加坡國內經濟目前看來避開了全球貿易動盪的沉重打擊，但依然相當脆弱。（路透）

貿易風向球新加坡示警：美國對等關稅真正影響可能在未來幾個月浮現

2026-02-13 02:00

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜