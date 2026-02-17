降低對美國依賴 加拿大砸重金打造本土國防體系

我的頻道

中央社17日即時報導
加拿大總理卡尼。(美聯社)
加拿大總理卡尼。(美聯社)

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天宣布一項5000多億加元（3660億美元）計畫，目的在加強加拿大軍事力量，並降低對美國的依賴。

法新社報導，卡尼公布加拿大首項國防產業戰略。自美國總統川普施政衝擊傳統盟友體系以來，卡尼在上任11個月以來一直強調相關議題，這次宣布延續了這些主軸。

卡尼辦公室指出，這項國防產業戰略將投入「5000多億加元」於加拿大的安全、經濟繁榮與主權。

卡尼表示，除未來五年約800億加元的政府直接國防支出外，還包括未來十年1800億加元的國防採購，以及2900億加元的國防與安全相關基礎設施投資。

卡尼說，世界局勢日益危險，加拿大在自我防衛方面遠遠不足，而依賴美國保護也不再切實可行。「我們過度依賴地理位置以及他人來保護我們」。

卡尼已成為全球批評川普政府最顯著的聲音之一。上月他在世界經濟論壇（World Economic Forum）演說指出，川普已引發基於規則的全球秩序出現「破裂」。

卡尼也提及美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）上週在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）的演講，強調他認為的美加價值觀差距正在擴大。

卡尼在發表國防計畫演說後對記者談話時，主動轉向盧比歐的演說。他警告說，川普的外交首長談及華府希望捍衛「基督教民族主義」。

卡尼表示：「加拿大的民族主義是公民民族主義」，渥太華的使命是捍衛這個幅員遼闊、多元國家每一位公民的權利。

他以法語補充：「加拿大民族主義正與其他形式的民族主義展開競爭。」

對卡尼而言，與美國日益脆弱的安全關係，並不意味著加拿大在國防上應單打獨鬥。

加拿大政府正尋求與歐洲聯盟（EU）建立更緊密的軍事關係。在慕尼黑安全會議期間，渥太華正式加入歐盟「歐洲安全行動」（SAFE）計畫，使加拿大成為歐盟防務融資機制中唯一的非歐洲成員。

卡尼今天也談到，希望在亞洲開拓新的國防出口機會，特別是與韓國合作。

他說，加拿大應建立「本土國防產業基礎」，以確保在安全議題上「永遠不會成為他人決策的人質」。

卡尼同時強調，必須維護加拿大在北極地區的主權。隨著氣候變遷導致氣溫上升、冰層融化，北極地區正開啟關鍵礦產競爭的新時代。

卡尼 加拿大 川普

