「馬年充滿能量與行動力」 高市提印太戰略修訂版 劍指中國

日本首相高市早苗提出印太戰略修訂版。（歐新社）

日本 讀賣新聞16日引述政府相關人士報導，今年是首相高市早苗 政治導師、已故日相安倍晉三於2016年倡議的「自由開放印太」(FOIP)理念及外交方針10周年，高市正研究20日在日本「特別國會」發表施政方針演說時，提出FOIP的修訂版。另外，適逢除夕，高市發表春節 賀詞，希望世界和平，並祝新年「朝氣蓬勃、充滿希望」。

對此，日本內閣官房長官木原稔16日說，相較於2016年，涉及日本的國際情勢愈來愈嚴峻，為了因應時代變化，有必要以最適合的形式，讓FOIP與時俱進；正由外務省等相關部會好好研究。

根據該報導，修訂版包括三大支柱，即強化經濟基礎、在印太推動自由貿易，以及在安保層面的合作。上述人士說，此一新版本將考量中國軍力提升，以及對其他國家和地區的經濟脅迫等行為，均迥異於10年前的印太安保環境。

在強化經濟基礎上，將讓稀土等關鍵礦物的供應鏈多元化，還有與志同道合國家加強合作，例如攜手研發人工智慧(AI)。

日方雖未點名中國，但背後的考量是中國加強稀土出口等管制，以及中國製AI工具恐淪為影響輿論的「帶風向」工具且普及中。

在印太推動自貿的部分，修訂版的文字較抽象，重點是藉由「解決問題」來促進經濟成長。修訂版將延續強化印太內外的連結與推動自貿的基本理念。在美國總統川普推動加徵關稅等保護主義政策下，修訂版將寫入致力推動跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)。該協定現有日本、英國及澳洲等12個成員。

在安保層面的合作上，修訂版將以美日同盟為核心，並和位於日本海上交通要道的菲律賓等東協(ASEAN)國家合作。日方除了有意擴大出口防衛裝備，也正考慮藉由向志同道合國家無償提供這些裝備的日本「政府安保能力強化支援」(OSA)機制來深化跨國合作。

特別國會18日將召集，當天將舉行首相指名選舉，兼任自民黨總裁(黨魁)的高市續任首相無懸念，她領導的第二次高市內閣也將於同日上路。

中央社報導，16日是除夕，日本首相高市早苗在首相官邸官網，用簡體中文、繁體中文、英文、日文發表春節賀詞，希望新的一年世界和平，並祝賀大家新年「朝氣蓬勃、充滿希望」。

高市的春節賀詞表示，「謹向全球各地喜迎春節的所有朋友致以新春問候」。

「在當前國際形勢下，日本將致力於為國際社會的和平與繁榮發揮更大的作用。值此之際，衷心祝願新的一年世界和平，讓更多人重拾安寧的生活」。

關於新年正逢馬年，高市在賀詞中表示，「馬是以敏捷強健而著稱的動物。尤其今年屬丙午之年，據說將是充滿能量與行動力的一年」。