日本擬解禁武器出口限制 依殺傷力分級 出售國家限定2條件

編譯盧思綸／即時報導
日本首相、執政自民黨總裁高市早苗9日在眾議院選舉大獲全勝後發表演說。(歐新社)
讀賣新聞報導，日本執政的自民黨取得眾議院2/3多數席次後，日相高市早苗已著手推動解禁武器出口限制。日本政府與執政的自民黨相關人士透露，東京研擬放寬飛彈、戰車等防衛裝備出口的既有限制，依照用途與殺傷能力高低分級審查，設定不同把關程序，並將交由首相與相關閣僚組成的國家安全保障會議（NSC）拍板。

出口對象擬限定為與日本締結「防衛裝備品與技術移轉協定」的國家，且須符合聯合國憲章宗旨。

多名政府與自民黨相關人士指出，現行運用指針把可出口裝備品目限定在「救難、運輸、警戒、監視、掃雷」等5種類型，被視為阻礙擴大出口。政府方針是最快在今春修訂指針、廢除5類型限制；自民黨等也將於3月彙整並提出對政府的建議。

依自民黨去年12月整理的檢討要點，未來還可能把自衛隊法所稱的「武器」納入出口解禁的討論範圍。所謂「武器」是指以殺傷人員或破壞物體為目的的裝備，包含戰車、護衛艦、飛彈等高殺傷力武器；一旦撤除5類型，這些裝備也可能被納入出口對象。

為避免出口品項擴大後失守引發爭議，修訂案擬依用途與殺傷能力分類，建立分層審查。飛彈、戰車等高殺傷力裝備由NSC拍板；至於戰鬥機、極音速滑翔武器（HGV）等更尖端、技術敏感度高的武器，還在研議把關再加一層，可能要求除NSC同意外，另須經閣議決定。相對地，防彈背心、監視雷達等低殺傷力裝備，則可由事務層級協議決定。

出口對象國方面，研議方向是限定為與日本締結「防衛裝備品・技術移轉協定」的國家，並要求使用方式符合《聯合國憲章》維持和平與安全等宗旨。日本目前已與美國、英國、印度等十多個國家簽署相關協定。

這次調整被視為日本在軍備出口制度上的第二次重大轉向。日本自1967年起長期以「武器出口三原則」嚴格限制對外輸出；2014年則改為「防衛裝備移轉三原則」，在有助國際和平合作或有助日本安全保障等條件下，有限度開放出口。

如今若進一步鬆綁，可出口範圍可能擴及飛彈、戰車等具殺傷能力的裝備，被解讀為打開全面擴大出口的可能性、在培育防衛產業的同時，在國際安全舞台扮演更積極角色，朝「可進行戰爭的正常國家」方向邁進。

日本 聯合國 解禁

