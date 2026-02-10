高市早苗爭取參拜靖國神社 中：忘記歷史意味背叛

被問到是否參拜靖國神社，高市早苗表示會爭取鄰國的諒解。圖為2014年高市(左四)與國會議員一起到靖國神社參拜。（美聯社）

日本 首相高市早苗 8日受訪被問及未來是否參拜靖國神社 時回應，首先要爭取盟國與周邊國家的理解，營造一個彼此都能對為國犧牲者表達敬意的環境。中國外交部發言人林劍回應表示，「否認罪責就意味著重犯」，日本應在靖國神社等重大歷史問題上謹言慎行，不要重蹈覆轍，以實際行動與軍國主義徹底切割。

參拜靖國神社一直是日中兩國敏感的神經，日本前首相安倍晉三在任內參拜靖國神社，立即引發北京抗議，兩國關係經過多年才修復。

高市早苗8日被富士電視台眾議院選舉節目問及未來是否參拜靖國神社時回應，「正在努力營造（參拜）環境」，「首先要確實取得盟國理解，也要獲得周邊國家的理解，營造一個彼此都能對為國犧牲者表達敬意的環境，這是我的目標」。

林劍9日在記者會上回應，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，靖國神社問題的實質，是日本能否正確認識和深刻反省軍國主義侵略歷史，事關「人類良知、中日關係政治基礎和日本的國家信譽」。

林劍說，忘記歷史就意味著背叛，否認罪責就意味著重犯。今年是東京審判開庭80周年，在這特殊年分，日本應正視和反省侵略歷史，在靖國神社等重大歷史問題上「謹言慎行，不要重蹈覆轍」，以實際行動與軍國主義徹底切割。

新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」發文指，日本在台灣問題上將更具挑釁性，中日關係將更跌宕起伏。

高市選前在國會的「台灣有事」答辯引起的中日緊張如何發展，在選後也受矚目。林劍重申，「再次敦促日方撤回高市涉台錯誤言論」，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。

針對自民黨大勝，林劍表示，選舉是日本的國內事務，但稱這次選舉「反映一些深層次結構性問題」及趨勢，「殷鑑不遠，不可不察」。中方敦促日本執政當局正視而不是漠視國際社會關切，走和平發展道路，而不是重蹈軍國主義覆轍，恪守中日四個政治文件，而不是背信棄義。

針對有分析認為，中國近期對高市的施壓反倒對她有助選效果，林劍稱，中方從不干涉別國內政，也堅決反對任何干涉中國內政、侵害中國核心利益、違背國際法和國際關係基本準則、破壞地區和平穩定的錯誤言行。

位在日本東京都的靖國神社因為合祀二戰的甲級戰犯，備受爭議，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。

自2013年來就沒有日本首相參拜過靖國神社。安倍晉三2013年以首相身分參拜靖國神社時，遭到中國、韓國政府嚴厲譴責，連最大盟友美國也罕見公開表達失望之意。