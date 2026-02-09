我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙布希維克 膺紐約市十大買家友善社區榜首

高市早苗時代來臨 他指勝選意味日本更清楚看待台灣重要性

評高市早苗大勝 胡錫進：愚蠢民意 小日本基本完蛋了

中國新聞組／即時報導
日本首相高市早苗帶領自民黨在8日眾院選舉取得歷史性大勝，但這結果顯然是北京當局所不樂見。（美聯社）
日本首相高市早苗帶領自民黨在8日眾院選舉取得歷史性大勝，但這結果顯然是北京當局所不樂見。（美聯社）

日本首相高市早苗帶領自民黨在8日眾院選舉取得歷史性大勝，單獨拿下眾院絕對多數，對此，環球時報前總編輯胡錫進稱，這是「愚蠢的民意」，中日戰略對立已然形成。胡錫進並說，「日本這個國家基本上完蛋了」，「小日本就是中國與世界大國交往主流平台之外的一個小角色，它已經與菲律賓沒什麼兩樣」。

日本大選結果讓不少中國人士跳腳，胡錫進9日傍晚在其個人微博就再度發表文章稱，他看到一些人留言，說高市早苗和自民黨大勝代表了日本的民意。胡錫進說，「廢話哈，選舉結果當然是民意，但它可能是愚蠢的民意。高市早苗上任才四個月，日本自民黨的支持率遠低於她本人的支持率，她一忽悠，選民三分之二以上的席位就給了自民黨，哪一個心態穩定、積極向上的社會會這樣像羊群一樣突然從這邊就被趕到了另一邊？」

對於外界將高市與自民黨這次大勝的部分原因歸諸於北京對日本的強力制裁，胡錫進稱，「中國不可能從外部影響日本的選情，我們連台灣島內的選情都還一時影響不了，遑論日本的選舉。」

他表示，中國制裁高市早苗和她擔任首相的日本是非常必要的。「我們在給他們立一條規矩，畫一條紅線。高市早苗這次強勢勝選後，其在台灣方向的動作會大概率有所收斂，因為中國之前的制裁讓她感受到了痛。否則的話，不知天高地厚的她更可能上房揭瓦了。」

胡錫進指出，中日戰略對立已然形成，這種對立對日本是天大的事，對中國則是戰略的一角，「就拖著唄」，雙方不打仗是底線。如果日本敢往前走，與中國軍事衝突，「那我們就狠狠地揍它」。

胡錫進還說，「要我看，日本這個國家基本上完蛋了，不僅老齡化的很厲害，而且人口規模不大。他們反華一是恐懼中國的力量，怕中國報復它；二是嫉妒中國經濟和技術上的崛起」；「選民們之所以捧民粹主義的高市早苗，憑著她的所謂『個人魅力』就把國家託付給明顯挺極端的她，根本原因是整個日本社會心慌，病急亂投醫」。

他最後強調，「中國發展好我們的新科技，認真解決好我們自己的問題，不斷做強國防，小日本就是中國與世界大國交往主流平台之外的一個小角色，它已經與菲律賓沒什麼兩樣。」

日本 胡錫進 高市早苗

上一則

高市早苗時代來臨 他指勝選意味日本更清楚看待台灣重要性

延伸閱讀

高市早苗時代來臨 他指勝選意味日本更清楚看待台灣重要性

高市早苗時代來臨 他指勝選意味日本更清楚看待台灣重要性
高市早苗率自民黨大勝 學者：中日將走向長期對抗

高市早苗率自民黨大勝 學者：中日將走向長期對抗
高市早苗大勝 中國官媒：中國不樂見但必須正視

高市早苗大勝 中國官媒：中國不樂見但必須正視
高市早苗率自民黨勝選 谷立言：美日台深化協調合作

高市早苗率自民黨勝選 谷立言：美日台深化協調合作

熱門新聞

英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
被懷疑傳染性病 美留學生倫敦殺害華裔女友 判無期徒刑

被懷疑傳染性病 美留學生倫敦殺害華裔女友 判無期徒刑
超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP

超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠