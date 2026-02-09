財務告急 聯合國催繳美國欠債鉅額46億美元

美國1月底遭爆積欠聯合國數十億美元會費，美國駐聯合國大使沃茲上周承諾數周內將先支付部分款項。聯合國9日透露，仍等待華府說明具體還款時間與金額。圖為示意圖。(路透)

美國1月底遭爆積欠聯合國 數十億美元會費，美國駐聯大使沃茲上周承諾數周內將先支付部分款項。聯合國9日透露，仍等待華府 說明具體還款時間與金額。

路透並引述聯合國官員披露，美國不僅積欠聯合國經常預算會費，還拖欠維和任務分攤款與聯合國法庭相關費用，合計欠款超過46億美元。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，知悉美方相關說法，且秘書長古特瑞斯與沃茲就此一直在聯繫。他補充，「聯合國預算財務主管與美方保持溝通，也收到一些訊號，正等著看款項會在何時、以多少金額支付」。

紐約時報 1月30日報導，聯合國秘書長古特瑞斯1月28日致信會員國證實財務告急，若各國，尤其美國，未補繳數十億美元會費，聯合國可能7月前資金見底，最快8月得關閉紐約總部，甚至取消9月例行的聯合國大會。

沃茲6日告訴路透，數周內將支付第一批款項，金額尚未定案，預計是相當可觀的數字。被問到這筆錢會用來補繳哪年會費時或項目時，沃茲說，「大致會先用於清償拖欠款，同時也會用於部分可見的改善成果」。

路透引述聯合國官員，美國占聯合國經常預算未繳會費的95%以上，截至2月初，光是經常預算就積欠21.9億美元；此外，還積欠維和任務相關費用約24億美元，以及聯合國法庭費用4360萬美元。前述費用總加為46億3360萬美元。

聯合國官員指出，美國2025年沒有繳經常預算會費，因此單單去年部分就欠8.27億美元；2026年分攤款也尚未繳交，約7.67億美元；其餘欠款則是更早年份累積的拖欠款。

根據聯合國數據，截至6日，已有55國繳清其2026年應繳納經常預算。