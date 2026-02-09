日防相小泉：與中對話窗口始終開放

我的頻道

編譯中心／綜合報導

日本防衛大臣小泉進次郎8日接受日媒連線訪問時表示，日本對中國的基本立場不會改變，對話窗口始終保持開放，同時也將持續推進安全保障政策，以防止區域爆發衝突。

日本眾議院選舉晚間開票，根據出口民調，自民黨幾乎篤定大幅超越過半門檻233席，有望上看300席左右，意味著高市早苗政權將更為穩固。

小泉進次郎在開票不久後就確定在神奈川縣第11區壓倒性勝出，他接受日本電視台連線訪問時表示，這次選戰期間幾乎沒有待在選區，而是在外輔選站台，能獲得如此結果，要感謝地方選民與志工的幫助。

針對主持人詢問，在執政基礎更加穩固後，是否應調整對中立場，小泉回應，日本的態度並未改變，政府仍將依照既有方針行事。以首相高市早苗為首的內閣，將持續對外釋放「對話之門始終敞開」的訊息。

小泉指出，日本不會刻意放大「某一個行不通的部分」，更不會因此封鎖所有溝通管道。他透露，去年11月已與中國國防高層會面，當面傳達日本立場；日本自衛隊也透過既有交流機制，與解放軍持續進行互動，相關交流並未中斷。

他強調，外界不應只聚焦於雙方意見不合之處，也應確實傳達實際正在推進的各項互動與合作。為避免區域局勢升高，日本必須同步強化嚇阻力，推動更完善的安全保障政策，並讓國內外理解其必要性。

小泉進次郎指出，未來將一方面持續對話、傳遞訊息，另一方面穩健落實安全政策。日本將在維持溝通的同時，確保自身防衛能力，以避免衝突發生。

