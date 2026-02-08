高市狂勝取得「空白支票」 紐時：日本將對中更強硬、對美更靠攏

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗治下的自民黨在8日眾院改選中大獲全勝，狂掃316席次。（歐新社）
日本眾議院選舉9日完成席次確認，自民黨在首相高市早苗領軍下橫掃316席，單獨跨越修憲所需的2/3門檻。這場大勝被視為選民對高市路線的明確背書，包括對中國更強硬的安全立場，也意味國內反對勢力難再構成實質阻礙；未來真正的制約，將更多來自對美依賴與對中壓力，而緊盯東京的北京顯然不樂見現況，日中關係短期恐難改善。

紐約時報報導，這次改選結果對自民黨來說是命運的驚人逆轉，在眾院單獨取得超過2/3席次的超級多數，意味著獲得強勢民意開出的空白支票，能壓過參議院任何制衡，而高市最可能推動的議程包括提高日本國防支出，以及修憲承認自衛隊為軍隊。

紐時引述諮詢公司「日本遠見」創辦人哈里斯（Tobias Harris）認為，如今自民黨內和反對派不再是高市早苗的阻礙，「她最可能面臨的最大制約來自外部的金融市場、華府與北京」。

高市現正積極說服川普維持美國對亞洲的軍事與經濟承諾，而此次自民黨順利掌控國會，將讓高市更有權力推動日本更靠攏美國。

華爾街日報提到，在其他傳統美國盟友難以應對川普反覆的外交政策之際，高市治下的日本正加倍押注美日同盟，反映東京的務實態度，尤其面臨日益強勢的中國之際，鬆動與美國的連結是不可想像之舉。哥倫比亞大學政治專家寇帝斯（Gerald Curtis）分析：「日本在安全上別無選擇，只能與美國維持緊密關係。」

外媒一致指出，在高市持續對應因「台灣有事」說法引發中國強烈反彈之際，這次決定性勝利表明，高市對中的強硬立場得到日本公眾的支持。

天空新聞網分析，中國勢必正緊盯日本，且非常不樂見現況；高市勝選恐怕不利於日中關係在短期內獲得改善。

這次勝選形同對高市所有立場的背書，她的保守主義、民族主義與加大防衛態勢的願景，這不只反映日本國內情緒明顯右傾，也可能對區域穩定造成影響。

日本 高市早苗 川普

內唐亞胡訪美前 以色列擴大約旦河西岸管控 放寬屯墾者購地限制

艾普斯坦案再掀波瀾 挪威資深外交官尤爾請辭

英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

