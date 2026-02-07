我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

電影「世紀血案」風暴：取材未獲林義雄授權、劇本「影射史明是兇手」

日本眾議院選舉今登場 高市早苗賭上首相大位 選戰變數一次看

編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗7日在東京為眾議院大選造勢。(路透)
日本首相高市早苗7日在東京為眾議院大選造勢。(路透)

彭博資訊報導，日本眾議院今日舉行投開票，預計當地8日晚間8時（台灣時間晚間7時）截止投票。日本首相高市早苗賭上首相大位拚選民授權，但仍面臨兩大考驗，主要是公明黨由盟友轉對手恐瓜分票源，以及高市個人聲量能否帶動自民黨擴大優勢仍待驗證。若她強勢勝選，日本外交與國防路線預料更趨強硬。

自民黨選情看好 可望單獨過半

高市將自身去留押在眾院選舉，宣告若執政聯盟無法維持過半將下台負責。自民黨與執政夥伴日本維新會目前共232席，勉強過半；由公明黨與立憲民主黨組成的中道聯合則為167席。

多份民調預測，自民黨可望大勝，甚至可能單獨過半（233席）。日本經濟新聞推估，自民黨若加上維新會可望突破300席；執政陣營若逼近或取得2/3優勢，推動法案的阻力將顯著下降。

老盟友公明黨成對手恐釀變數

公明黨從自民黨的選舉夥伴轉為主要在野對手，是這次選戰的一項關鍵變化。中道聯合與一批支持度上升的小黨，可能在部分選區分散反執政票源、改寫席次分布。

自民黨失去長期盟友公明黨的支撐，衝擊可能高於外界目前預估。公明黨在不同選區最多可動員約2萬票，背後依靠支持該黨的佛教團體創價學會。如果這些選票只是從執政聯盟轉向在野聯盟或其他政黨，自民黨多達46席可能面臨風險。

然而，中道聯合自身面臨支持動能不足的困境，部分民調顯示其恐流失近半席次。這個新陣營目前握有172席。

市場提前押注 但高市「人氣變選票」成考驗

金融市場提前押注執政陣營勝選。投資人近期加碼日本股票、同時賣出日圓與日本公債，反映市場預期高市若勝選，將更有底氣擴大支出與投資支撐經濟，並可能放慢日本銀行升息步調；所謂「高市交易」將視開票結果加速或反轉。

然而，高市的個人聲量未必能轉化成對其政黨的支持，這也是選舉的另個風險。若此次敗選，她將步上前英相特拉斯後塵，成為短命首相。

此外，日本北部降雪恐怕拉低投票率，削弱對高市的支持度，尤其她仰賴的是個人高人氣，而非組織動員票來拉抬自民黨席次。

若拿下強勢民意 高市外交可能更強硬 

在外交方面，外界預期，高市若順利取得強勢民意授權，在國際舞台上可能採取更大膽的立場。高市去年因「台灣有事」說法引發中國大陸強烈反彈，至今仍拒絕退讓，被視為試圖為日本塑造更強硬的國際姿態。

在國家政策上，彭博經濟學家木村太郎分析，若高市贏得大勝並取得單一政黨過半，她將更有餘裕在推動「負責任的財政擴張」時，抵擋要求把食品消費稅降為零的壓力。財政政策將更積極，投資重點可能涵蓋稀土與人工智慧，同時在國防與外國人議題上採取更強硬立場。

日本 投票 民調

上一則

北韓官媒：第9次全國代表大會擬2月底召開

延伸閱讀

日本眾院選前之夜朝野催票 高市早苗警告勿樂觀翻盤

日本眾院選前之夜朝野催票 高市早苗警告勿樂觀翻盤
高市推崇佘契爾夫人 日版鐵娘子搶選票 宣傳片破億次播放惹議

高市推崇佘契爾夫人 日版鐵娘子搶選票 宣傳片破億次播放惹議
口出狂言 心思極細 實力十足

口出狂言 心思極細 實力十足
日媒：中國已批准多項對日稀土出口

日媒：中國已批准多項對日稀土出口

熱門新聞

日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險

馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險
進出賭城中國相關秘密實驗室 多人染重病

進出賭城中國相關秘密實驗室 多人染重病
去年美股大漲但別被沖昏頭 專家：今年避開這四類股

去年美股大漲但別被沖昏頭 專家：今年避開這四類股
63歲後賣房若收入超過IRMAA門檻 小心紅藍卡保費變貴

63歲後賣房若收入超過IRMAA門檻 小心紅藍卡保費變貴
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能