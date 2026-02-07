日本眾議院選舉今登場 高市早苗賭上首相大位 選戰變數一次看

日本首相高市早苗7日在東京為眾議院大選造勢。(路透)

彭博資訊報導，日本 眾議院今日舉行投開票，預計當地8日晚間8時（台灣時間晚間7時）截止投票 。日本首相高市早苗賭上首相大位拚選民授權，但仍面臨兩大考驗，主要是公明黨由盟友轉對手恐瓜分票源，以及高市個人聲量能否帶動自民黨擴大優勢仍待驗證。若她強勢勝選，日本外交與國防路線預料更趨強硬。

自民黨選情看好 可望單獨過半

高市將自身去留押在眾院選舉，宣告若執政聯盟無法維持過半將下台負責。自民黨與執政夥伴日本維新會目前共232席，勉強過半；由公明黨與立憲民主黨組成的中道聯合則為167席。

多份民調 預測，自民黨可望大勝，甚至可能單獨過半（233席）。日本經濟新聞推估，自民黨若加上維新會可望突破300席；執政陣營若逼近或取得2/3優勢，推動法案的阻力將顯著下降。

老盟友公明黨成對手恐釀變數

公明黨從自民黨的選舉夥伴轉為主要在野對手，是這次選戰的一項關鍵變化。中道聯合與一批支持度上升的小黨，可能在部分選區分散反執政票源、改寫席次分布。

自民黨失去長期盟友公明黨的支撐，衝擊可能高於外界目前預估。公明黨在不同選區最多可動員約2萬票，背後依靠支持該黨的佛教團體創價學會。如果這些選票只是從執政聯盟轉向在野聯盟或其他政黨，自民黨多達46席可能面臨風險。

然而，中道聯合自身面臨支持動能不足的困境，部分民調顯示其恐流失近半席次。這個新陣營目前握有172席。

市場提前押注 但高市「人氣變選票」成考驗

金融市場提前押注執政陣營勝選。投資人近期加碼日本股票、同時賣出日圓與日本公債，反映市場預期高市若勝選，將更有底氣擴大支出與投資支撐經濟，並可能放慢日本銀行升息步調；所謂「高市交易」將視開票結果加速或反轉。

然而，高市的個人聲量未必能轉化成對其政黨的支持，這也是選舉的另個風險。若此次敗選，她將步上前英相特拉斯後塵，成為短命首相。

此外，日本北部降雪恐怕拉低投票率，削弱對高市的支持度，尤其她仰賴的是個人高人氣，而非組織動員票來拉抬自民黨席次。

若拿下強勢民意 高市外交可能更強硬

在外交方面，外界預期，高市若順利取得強勢民意授權，在國際舞台上可能採取更大膽的立場。高市去年因「台灣有事」說法引發中國大陸強烈反彈，至今仍拒絕退讓，被視為試圖為日本塑造更強硬的國際姿態。

在國家政策上，彭博經濟學家木村太郎分析，若高市贏得大勝並取得單一政黨過半，她將更有餘裕在推動「負責任的財政擴張」時，抵擋要求把食品消費稅降為零的壓力。財政政策將更積極，投資重點可能涵蓋稀土與人工智慧，同時在國防與外國人議題上採取更強硬立場。