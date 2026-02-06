日媒：中國已批准多項對日稀土出口

我的頻道

記者黃國樑／即時報導
日媒報導，中國已批准多項對日稀土出口。 (新華社)
日本共同社報導，多名貿易消息人士6日透露，中國有關部門在1月加強兩用物項對日本出口管制後，已批准多項對日稀土出口。

報導稱，共同社同時獲悉，日中之間貿易進出口接連出現通關延遲情況，其中包括工礦業領域。日本首相高市早苗發表涉台國會答辯到7日將滿3個月，中國繼續透過經濟手段對日施壓。

報導稱，據悉，日方一度擔憂加強管制將導致出口暫停，但實際上並未全面禁運。中方警惕日美歐加速擺脫稀土採購對華依賴的動向，因此可能展現努力確保穩定供應的姿態，避免遭到管制違反國際規則的批評。

中國商務部1月6日宣布加強兩用物項對日本出口管制並立即實施。物件涵蓋7類稀土、稀有金屬、電子設備等數百種產品。

報導稱，據貿易消息人士透露，管制加強後，包括7類稀土在內的對日出口已有多項核准。這些出口申請被認為是在加強管制前提交的，日本企業正在密切關注今後能否繼續獲批。

報導稱，中國有關部門在加強管制後收緊了相關審查，要求提交稀土用途等供應鏈相關詳細說明的補充文件。中方解釋稱，對符合確保屬民事用途等條件的出口申請，都會獲得批准。

另一方面，據日企相關人士透露，過去一個月左右，中國對日出口用於鋁加工的鎂陷入停滯。高純度產品屬於兩用物項管制對象，但非管制產品的出口同樣出現延遲。

此外，從中國向日本出口用於工業品生產的合金以及從日本向中國出口零件之際，出現被中國有關部門要求提交以往不需要的文件等情況，致使貿易手續耗時增加。

報導稱，圍繞日中貿易，高市發表涉台國會答辯後，對華出口日本酒等酒類和食品時的通關延遲現象尤為突出。

日本 稀土 高市早苗

