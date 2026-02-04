我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

英相訪中挨批軟弱 保守黨：帶回Labubu卻無成果

中央社／倫敦3日電
中國國家主席習近平（右）上月29日在北京會見英國首相施凱爾。（路透）
中國國家主席習近平（右）上月29日在北京會見英國首相施凱爾。（路透）

英國保守黨領袖巴登諾克（Kemi Badenoch）在下議院批評首相施凱爾（Keir Starmer）對中採取「軟弱且短視」的作法，並說施凱爾日前的訪中行程除了帶回「Labubu玩偶」，幾乎一無所獲。

綜合南華早報、每日郵報、每日快報等媒體報導，施凱爾在對下議院發言時表示，他「對來自中國的威脅有清楚認知」，但同時主張，「若無視這個地緣政治現實，我們根本無法保障國家利益」，並強調中國是全球第二大經濟體。

他說：「我們可以做到兩件事同時進行。我們可以保護自身利益，同時尋求合作機會。這也是本次出訪的核心精神。」

對此，巴登諾克在下議院表示，英國當然應該和中國接觸，即使財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）被拒於門外，「即使中國是一個威權國家，企圖破壞我們的利益」。

「即使他們在監視我們，有時甚至就在這棟大樓裡；即使他們為世界各地敵視我們國家的政權提供資金。」

巴登諾克直言，「中國是現實存在，是全球性大國，也是經濟實際面」，但「我們質疑的並不是首相與中國接觸這件事。我們批評的是他軟弱且短視的作法」。

她指控施凱爾除了「行李箱裡帶回的那個Labubu玩偶」，幾乎一無所獲。她還附帶了一句，希望有人檢查那個玩偶有沒有被裝了竊聽器。

至於中方確認解除對包括四位下議院議員在內的共六位英國國會現任議員的制裁，巴登諾克表示：「最糟糕的是，首相宣稱為四位保守黨下議院議員解除制裁是多麼了不起的勝利，好像他在幫我們一個大忙。」

她說，首相應該明白的是，「這些議員之所以被制裁，是因為他們勇於對抗中國，對抗違反人權的行為，以他不敢採取的方式，挺身對抗那個監聽我國議員的國家。」

「這些人根本不想去中國，中國當局也心知肚明。」她說，中方很清楚，他們拿出來給施凱爾的東西是做順水人情「根本不花一毛錢，為什麼英國首相就是看不出來？」

她說，首相「被耍了」，還說中方即將在倫敦市中心設立一座「巨大的間諜據點」。她說，首相飛機還沒上，就已經先繳了「贖金」。

這位保守黨領袖進一步說，施凱爾這趟訪中行「為（遭監禁的）黎智英做了什麼？什麼也沒有。」她又問，中國是否承諾停止在俄烏戰爭中助長對抗英國的行動？「聽起來沒有。」

「這趟出訪為被奴役的維吾爾人帶來了什麼？什麼都沒帶來。中國同意停止無休止的網路攻擊了嗎？有嗎？我們都知道答案。」

「事實是，中國展現了自己的實力，而說白了，英國則處於被動被推著走。」

針對批評，施凱爾說：「我理解國會議員還希望見到更多成果，但這正是關鍵：過去八年對中國的忽視也毫無建樹。」

他說：「這一步只是初步指標，而非全部，這正說明像這樣高層間針對敏感議題直接溝通，有助於捍衛英國利益並取得進展。」

施凱爾 Labubu 間諜

上一則

爭格陵蘭 民調：6成丹麥人視美為敵 僅17%認為還是盟友

延伸閱讀

「我們太慢了」 英相訪華後嘆：要學習中國基建速度

「我們太慢了」 英相訪華後嘆：要學習中國基建速度
英前駐美大使、安德魯涉艾普斯坦案 英相要求配合調查

英前駐美大使、安德魯涉艾普斯坦案 英相要求配合調查
英相呼應大歷史觀 打臉川普「危險論」：忽視中國不明智

英相呼應大歷史觀 打臉川普「危險論」：忽視中國不明智
施凱爾上海行 「中文十級」的女星同行 她有個中文名

施凱爾上海行 「中文十級」的女星同行 她有個中文名

熱門新聞

日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
圖為京都清水寺前遊客如織。(路透)

自肅訪日後中國團客驟減 日本觀光地私下鬆口氣

2026-01-28 15:05
圖為2025年北韓領導人金正恩(左三)帶著女兒金主愛(左二)出席在俄羅斯駐北韓平壤大使館舉行的慶祝俄羅斯勝利日。(路透)

金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金主愛 一度傳遭肅清

2026-01-29 23:20
氣象局表示東岸部分地區本周末可能還會迎來另一場冬季風暴。（美聯社）

美東部分地區本周末又將迎來一場風暴…今日5件事

2026-01-27 13:34

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗