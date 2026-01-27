加拿大總理卡尼：世界變了 華盛頓也變了

我的頻道

中央社27日即時報導
卡尼向下議院表示：「世界變了，華盛頓也變了。現在的美國幾無常態。此乃不爭事實。」(路透)
加拿大總理卡尼今天向國會表示，「世界變了，華盛頓也變了。現在的美國幾無常態。」他稍早也說，他在世界經濟論壇演說的立場，並未在昨天與美國總統川普的通話中收回。

法新社報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）自上週出席世界經濟論壇（WEF）後返國，他當時在論壇中指出，由美國領導數十載、以規則為基礎的國際秩序，正歷經一場『斷裂』。

卡尼同時在論壇提醒「中等強權」，不要指望「遵從」就能避免大國侵犯。他的這篇演說在加拿大獲得罕見的跨黨派稱讚。

黨派之見向來極深的保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre），讚揚卡尼演講「構思精巧、論述動人」。「魁人政團」（Bloc Quebecois）黨魁布朗謝（Yves-Francois Blanchet）亦稱這番談話，「令人寬心，充滿願景」。

但布朗謝今天在國會新會期之際，就川普加諸關鍵經濟領域的產業關稅提出質疑。他詢問與卡尼與美國談判是否「正常且友好」，「演說是不會賺錢，不會創造工作，也不能保護工作的。」

卡尼以法語向下議院表示：「世界變了，華盛頓也變了。現在的美國幾無常態。此乃不爭事實。」

卡尼表示，他昨天與川普通話約30分鐘並談及貿易問題。今天稍早，他否認在與川普通話時，收回他在世界經濟論壇的立場。

卡尼的演說激怒川普，他告訴卡尼要注意自己的言辭，因為「加拿大靠美國生存」。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）昨天向媒體表示，「我在橢圓形辦公室與總統會面。他與卡尼總理通電話，卡尼非常積極地收回他在達沃斯（Davos）發表的一些極不恰當的言論。」

卡尼今天在渥太華正告媒體，貝森特所言不實。「我要明確表示，這點我也跟總統說過，我在達沃斯所言是認真的。」

卡尼並透露是川普主動打電話給他，通話中還涉及北極安全、烏克蘭與委內瑞拉等議題。

