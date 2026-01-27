菲美在黃岩島周邊聯合巡航 解放軍同時段南海例行巡航

我的頻道

記者陳宥菘／即時報導
菲律賓與美國本周在具有主權爭議的黃岩島海域，完成今年首次聯合巡航，解放軍南部戰區27日批評，相關行動攪亂南海局勢，破壞地區和平與穩定，並稱南部戰區海軍同時段在南海海域進行了例行巡航。（路透）

在中菲南海衝突頻發之際，菲律賓與美國本周在存在主權爭議的黃岩島海域，完成今年首次聯合巡航，解放軍南部戰區27日批評，相關行動攪亂南海局勢，破壞地區和平與穩定，並稱南部戰區海軍同時段在南海海域進行了例行巡航。

路透報導，菲律賓軍方27日發表聲明指出，菲律賓武裝部隊與美國印太司令部25日至26日在斯卡伯勒淺灘（中國稱黃岩島，我稱民主礁）周邊部署空中和海上力量，舉行「海事合作活動」（MCA）聯合巡航。聲明稱，此次行動順利進行，增強了盟軍之間的協調能力、戰術水平和相互理解。

這是菲、美今年首次MCA巡航，也是雙方自2023年11月啟動此機制以來的第11次。據報導，菲律賓軍方派出飛彈巡防艦魯納號（BRP Antonio Luna）、FA-50輕型戰機、A-29B超級巨嘴鳥攻擊機、AW-109反潛直升機；菲律賓海岸防衛隊也出動近海巡邏艦席蘭號（BRP GabrielaSilang）。美軍印太司令部則出動伯克級導彈驅逐艦「芬恩號」（USS John Finn）和一架MH-60R海鷹直升機。

菲律賓軍方表示，雙方部隊進行的聯合巡航科目包括：定點海上補給、行進中海上補給、水面作戰演練、夜間編隊航行、攝影演習以及通過操演等。

面對菲美聯合巡航，解放軍南部戰區27日以發言人田軍里空軍大校名義表示，1月25日至26日，南部戰區海軍在南海海域進行例行巡航，這段時間與菲美相關行動重疊。

田軍里並批評菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南海，破壞地區和平穩定。他強調，戰區部隊將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，堅定維護地區和平穩定。

就在菲美聯合巡航前夕，一艘載有21名菲律賓船員的新加坡籍貨船22日在黃岩島附近傾覆，中國海警投入搜救，並在25日向菲律賓移交多名獲救的菲籍船員。菲方雖公開感謝中方迅速、專業的搜救行動，但也指事發區域屬菲律賓的專屬經濟區，並指中國海警應停止恐嚇菲方船隻。

上周，田軍里20日晚間還曾披露，菲律賓1架公務機20日「未經中國政府允許，非法闖入中國黃岩島領空」，南部戰區組織海空兵力，依法依規警告驅離。顯示中菲在黃岩島角力不斷。

