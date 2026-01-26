我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市積雪創五年新高已奪七命 剷雪不當恐心臟病發

川普突威脅調高南韓商品關稅至25% 因不滿南韓國會未將貿易協定立法

英相施凱爾即將訪中之際 傳中國駭入英官員手機數年

中央社／倫敦26日專電
示意圖。（取自Pixabay圖庫）
示意圖。（取自Pixabay圖庫）

英國首相施凱爾本週將訪問中國，英國「每日電訊報」今天援引美國情報界消息來源報導，中國在2021至2024年曾駭入歷任首相幕僚等高階官員手機，且相關行動不排除延續至今。

每日電訊報（Daily Telegraph）獨家報導，2021至2024年期間，受北京當局支持的駭客曾以強生（Boris Johnson）、特拉斯（Liz Truss）、蘇納克（Rishi Sunak）等歷任首相最親近的幕僚及其他政府官員為下手目標。目前不清楚這3位首相的手機是否也曾遭駭。

一名消息來源告訴「每日電訊報」，中方的駭客攻勢「直入（英國）首相府核心」。報導指涉的是中國的「鹽颱風」（Salt Typhoon）網路間諜行動。

美方消息來源告訴「每日電訊報」，「鹽颱風」行動仍在進行。這意味現任首相施凱爾（Keir Starmer）及其幕僚也有可能遭駭。英國政府婉拒對報導置評。

英國「泰晤士報」（The Times）隨後報導，2021至2024年在英國政府任職的高階消息人士未證實「每日電訊報」相關報導內容。

英國情報和安全事務圈消息來源告訴「泰晤士報」，眾所周知，英國的電信系統是中方下手目標，但沒有證據顯示「鹽颱風」在英國曾成功達成目的。

一名英國前中央政府官員表示，即便曾駭入英國官員手機，中方也無法取得英國官方機敏資訊，因為官員使用手機時即必須預設，手機可能遭駭客侵入，因此官員不應以手機討論或分享機敏資訊，除非是透過安全的政府網路系統。

根據已可見於媒體的資訊，施凱爾近日將啟程訪中，隨行高階官員預計包含曾分別於去年9月和1月訪中的商貿大臣凱爾（Peter Kyle）和財政大臣里夫斯（Rachel Reeves），商業代表團則涵蓋金融、生物科技、汽車等領域的英國大型指標企業。這將是繼2018年時任首相梅伊（Theresa May）之後，睽違8年再度有現任英國首相訪中。

儘管至倫敦時間26日晚間英、中官方仍未正式宣布施凱爾訪中行程，中國駐英大使鄭澤光已透過媒體投書，歡迎施凱爾訪中。

鄭澤光在今天刊登於「泰晤士報」的文章指出，施凱爾即將正式訪問中國，中方對此表示歡迎。英中雙方恢復高階往來符合兩國利益；英中應合作確保施凱爾的訪中行富有成果。

鄭澤光寫道，英中並非在每一項議題皆看法一致，這是事實，但雙方應管控分歧、尋求交集；缺乏接觸往來、相互理解不足，這只會讓原屬常態的問題變得棘手。

施凱爾預計訪問北京和上海，並與中國國家主席習近平會談。

訪問中國後，施凱爾將前往日本。日本外交部今天宣布，施凱爾將於31日訪問日本，期間將與首相高市早苗會談，並共進晚餐。

英國「國家網路安全中心」（NCSC）去年8月曾與美國、澳洲、加拿大、紐西蘭、捷克、芬蘭、德國、義大利、日本、荷蘭、波蘭和西班牙的情報安全機關聯合針對「鹽颱風」發布警示，點名3家在中國境內的民間業者在中方情報機關支持下，對各國政府和關鍵基礎設施發動駭客攻擊，目標包含電信、交通運輸和軍事設施。

NCSC指出，中方相關惡意活動至少可追溯至2021年，且與國際資安界曾通報的一系列「鹽颱風」行動有部分重疊。

根據「每日電訊報」報導，儘管中方至少在2021年即駭入英國高階官員手機，情報機關直到2024年才發現相關情況。不過，英國情報界消息來源告訴「每日電訊報」，英國的電信網路安全「較美國優越」。

施凱爾 日本 駭客

上一則

高市談台灣有事撤僑：日本若無作為 美日同盟將瓦解

延伸閱讀

批北約盟軍惹眾怒 川普改口讚揚英軍 歐洲多國抵制美加墨世界杯

批北約盟軍惹眾怒 川普改口讚揚英軍 歐洲多國抵制美加墨世界杯
川普指北約盟軍在阿富汗躲後方 改口讚英軍偉大勇敢

川普指北約盟軍在阿富汗躲後方 改口讚英軍偉大勇敢
英相會波蘭總統「捕鼠大臣」險絆倒攝影師 超搶鋒頭

英相會波蘭總統「捕鼠大臣」險絆倒攝影師 超搶鋒頭
接棒加國 美傳統盟友芬蘭總理、英國首相下周訪京

接棒加國 美傳統盟友芬蘭總理、英國首相下周訪京

熱門新聞

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57

超人氣

更多 >
幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺
華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」

華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」
川普放話關稅懲罰 卡尼：加拿大無意與中國簽貿易協定

川普放話關稅懲罰 卡尼：加拿大無意與中國簽貿易協定