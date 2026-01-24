我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

青花菜神仙吃法食譜 豆腐拌醬美味又不怕胖

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

多國領導人接連訪中 芬蘭總理飛抵北京 是否談格陵蘭引關注

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
芬蘭總理歐爾波（中）25日凌晨抵達北京首都國際機場，開啓為期四天的訪問行程。（新華社）
芬蘭總理歐爾波（中）25日凌晨抵達北京首都國際機場，開啓為期四天的訪問行程。（新華社）

芬蘭總理歐爾波乘機25日凌晨抵達北京首都國際機場，開啟為期四天的訪問行程，歐爾波為今年開年來第四位訪問中國的外國領袖。因歐爾波訪問時機正值川普總統欲併格陵蘭島爭議升高之際，外界關注歐爾波會否就北極議題與北京交換意見。

央視報導，歐爾波訪問期間，中國國家主席習近平將同其會見，中國國務院總理李強、中國人大委員長趙樂際也將分別同他會談、會見，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。此外，歐爾波總理此訪還有20多家芬蘭企業高層隨訪，涵蓋機械、森林工業、創新、清潔能源、食品等芬蘭優勢領域。

中國商務部此前稱，訪問期間，商務部將與芬方簽署「關於加強中芬創新企業合作委員會工作的諒解備忘錄」，雙方企業還將簽署多項商業合作協議。

據悉，芬蘭是最早承認並同中共建交的西方國家之一，也是第一個同中國簽訂政府間貿易協定的西方國家。近年來，在兩國元首擘畫引領下，中芬面向未來的新型合作夥伴關係不斷深化，各領域務實合作持續推進。2025年，中芬雙邊貿易額超過80億美元，雙向投資存量超過230億美元。

值得注意的是，2026年以來，已有多國領袖訪中。包括南韓總統李在明4日至7日進行國事訪問；愛爾蘭總理馬丁於4日至8日進行正式訪問；加拿大總理卡尼於14日至17日進行正式訪問。

卡尼卡訪問期間，中加兩國就深化經貿合作達成廣泛共識，並簽署《中國—加拿大經貿合作路線圖》，形成了關於處理雙邊經貿問題的初步聯合安排，包括加國將給予中國電動汽車每年4.9萬輛配額，配額內享受6.1%的最惠國關稅待遇，不再徵收100%附加稅，配額數量將按一定比例逐年增長。

對此，川普24日在自創社媒真實社群發文威脅，若加拿大與中國達成貿易協議，他將對加拿大徵收100%關稅。

路透報導，芬蘭總統史塔布（Stubb）23日表示，他希望在今年7月於土耳其舉行的北約峰會前，推出一份旨在加強北極安全的方案 。預計將由北約五個斯堪地納維亞成員國：芬蘭、瑞典、挪威、丹麥、冰島，連同美加共同推動。

目前已傳出，包括德國總理梅爾茨、英國首相施凱爾、阿根廷總統米雷伊等人也都計畫訪問中國。

▼收聽一洲焦點Podcast：

加拿大 商務部 北約

上一則

川普揚言祭100%關稅 加官員：未推動加中自貿協定

延伸閱讀

川普威脅賞加拿大100%關稅 卡尼喊話加人：愛買國貨

川普威脅賞加拿大100%關稅 卡尼喊話加人：愛買國貨
川普揚言祭100%關稅 加官員：未推動加中自貿協定

川普揚言祭100%關稅 加官員：未推動加中自貿協定
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅
愚蠢？加總理與中簽協議 盧特尼克酸「中國會開放經濟嗎」

愚蠢？加總理與中簽協議 盧特尼克酸「中國會開放經濟嗎」

熱門新聞

加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
印度信實集團董事長安巴尼小兒子阿南特的名貴新表。（擷自Jacob & Co Instagram）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅
明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡
報稅季將至 屋主別錯過這些抵扣 還要注意兩項變動

報稅季將至 屋主別錯過這些抵扣 還要注意兩項變動