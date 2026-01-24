多國領導人接連訪中 芬蘭總理飛抵北京 是否談格陵蘭引關注

芬蘭總理歐爾波（中）25日凌晨抵達北京首都國際機場，開啓為期四天的訪問行程。（新華社）

芬蘭總理歐爾波乘機25日凌晨抵達北京首都國際機場，開啟為期四天的訪問行程，歐爾波為今年開年來第四位訪問中國的外國領袖。因歐爾波訪問時機正值川普總統欲併格陵蘭島爭議升高之際，外界關注歐爾波會否就北極議題與北京交換意見。

央視報導，歐爾波訪問期間，中國國家主席習近平將同其會見，中國國務院總理李強、中國人大委員長趙樂際也將分別同他會談、會見，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。此外，歐爾波總理此訪還有20多家芬蘭企業高層隨訪，涵蓋機械、森林工業、創新、清潔能源、食品等芬蘭優勢領域。

中國商務部 此前稱，訪問期間，商務部將與芬方簽署「關於加強中芬創新企業合作委員會工作的諒解備忘錄」，雙方企業還將簽署多項商業合作協議。

據悉，芬蘭是最早承認並同中共建交的西方國家之一，也是第一個同中國簽訂政府間貿易協定的西方國家。近年來，在兩國元首擘畫引領下，中芬面向未來的新型合作夥伴關係不斷深化，各領域務實合作持續推進。2025年，中芬雙邊貿易額超過80億美元，雙向投資存量超過230億美元。

值得注意的是，2026年以來，已有多國領袖訪中。包括南韓總統李在明4日至7日進行國事訪問；愛爾蘭總理馬丁於4日至8日進行正式訪問；加拿大 總理卡尼於14日至17日進行正式訪問。

卡尼卡訪問期間，中加兩國就深化經貿合作達成廣泛共識，並簽署《中國—加拿大經貿合作路線圖》，形成了關於處理雙邊經貿問題的初步聯合安排，包括加國將給予中國電動汽車每年4.9萬輛配額，配額內享受6.1%的最惠國關稅待遇，不再徵收100%附加稅，配額數量將按一定比例逐年增長。

對此，川普24日在自創社媒真實社群發文威脅，若加拿大與中國達成貿易協議，他將對加拿大徵收100%關稅。

路透報導，芬蘭總統史塔布（Stubb）23日表示，他希望在今年7月於土耳其舉行的北約 峰會前，推出一份旨在加強北極安全的方案 。預計將由北約五個斯堪地納維亞成員國：芬蘭、瑞典、挪威、丹麥、冰島，連同美加共同推動。

目前已傳出，包括德國總理梅爾茨、英國首相施凱爾、阿根廷總統米雷伊等人也都計畫訪問中國。

▼收聽一洲焦點Podcast：