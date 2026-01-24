川普揚言祭100%關稅 加官員：未推動加中自貿協定

川普揚言，如果加拿大與中國達成貿易協議，所有進入美國的加國商品將立即面臨100%關稅，美加緊張關係恐加劇。（路透）

美國總統川普 今天揚言，如果加拿大 與中國達成貿易協議，所有進入美國的加國商品將立即面臨100%關稅 ，美加緊張關係恐加劇。加拿大官員則說，目前未推動和中國的自由貿易協定，已達成的是關稅問題方面的解決方案。

川普（Donald Trump）在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「中國將徹底生吞活剝加拿大，包括摧毀他們的企業、社會結構及整體生活方式。」

他還在貼文中稱加拿大總理卡尼（Mark Carney）為「州長」（governor），並寫道，「如果州長卡尼以為，他能把加拿大變成中國向美國輸送貨物和產品的轉運港口，那就大錯特錯了」。

川普先前也曾用「州長」來稱前加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），呼應自己曾主張加拿大應成為美國第51個州的說法。

卡尼日前結束訪中行程，與中國國家主席習近平達成協議；加拿大為中國的電動汽車進口和汽車投資敞開大門，而中國預計將降低對加拿大農漁產品的關稅。卡尼這趟訪問，被視為川普對加拿大關稅與主權威脅的後遺症。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，儘管川普16日受訪回應，「簽署貿易協議對他（卡尼）來說是好事。如果能和中國談成協議，就該去做」。但他今天顯然態度丕變，揚言若加拿大與中國「達成協議」，所有進入美國的加國貨物和產品將立即面臨100%關稅。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，目前尚不清楚川普指的是加拿大和中國之間全面自由貿易協定，或是本月稍早宣布達成的協議。白宮未立即回應置評請求。

卡尼本週稍早在瑞士達沃斯（Davos）舉辦的世界經濟論壇（World Economic Forum）發表演說表示，加拿大曾從「美國霸權」的時代中受益，但如今必須轉向，因為各個強權正在加大使用經濟實力作為槓桿，並呼籲加拿大等中型國家必須團結起來，「如果我們不在談判桌上，就會成為被宰割的對象」。

川普今天發出威脅後，加拿大負責美加貿易的部長勒布朗（Dominic LeBlanc）在X平台發文寫道，加拿大與美國在經濟與安全領域建立了卓越的夥伴關係，「我們將持續確保這段關係的未來讓邊境兩側的勞工與企業都受益」。

勒布朗也說，加拿大目前沒有推動與中國的自由貿易協定，「已達成的，是在若干重要關稅問題上的解決方案」。