我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

停止天真…歐盟對美轉強硬 德法促亮出「貿易火箭炮」

編譯中心／綜合21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
為回應美國總統川普對歐洲多國最新的關稅威脅，歐盟領袖將評估動用反脅迫工具（ACI）。（路透）
為回應美國總統川普對歐洲多國最新的關稅威脅，歐盟領袖將評估動用反脅迫工具（ACI）。（路透）

美國總統川普抵達瑞士達沃斯世界經濟論壇，與歐洲領導人正面交鋒格陵蘭議題。川普日前宣布，將對反對他收購格陵蘭的北約盟友課徵10%關稅，隨後更進一步升高衝突，威脅對法國葡萄酒與香檳徵收高達200%的關稅。對此，歐盟領導人態度明顯轉趨強硬，要求歐洲執委會在川普不撤回威脅的情況下，準備動用對美國最具殺傷力的貿易工具。

Politico引述5位知情外交官報導，德國已加入法國行列，將在22日晚間於布魯塞爾舉行的歐盟領導人緊急峰會上，要求歐洲執委會評估是否啟動被稱為「貿易火箭炮」的反脅迫工具（anti-coercion instrument）。此舉使歐盟更接近採取更為強硬的回應路線。

雖然多位歐洲領導人一直試圖在達沃斯論壇場邊安排與美國總統川普會面，勸說他不要徵收關稅，但各國同時也在為川普最終履行威脅的可能性預作準備。

除反脅迫工具，歐盟領導人也討論啟動先前擬定的報復方案，對價值930億歐元的美國出口產品徵收關稅。一名法國資深官員談及對華府動用「火箭炮」時直言：「我們與德國人的立場正趨於一致，他們已開始覺醒，意識到必須停止天真。」

歐盟上次考慮對美國動用「火箭炮」，是在川普於2025年對歐盟祭出單邊關稅之際，當時歐洲最終選擇克制，未讓衝突進一步升高。一名外交官表示：「這已與去年夏天那種仍被視為單純貿易爭端的情況截然不同。」

這名外交官說：「各國當時表示，不想捲入關稅稅率究竟該是10%還是15%的爭論，特別是在我們仍依賴美國的情況下。但現在已不再是可做可不做、屬於加分項的階段，而是必須採取行動的時刻。」

另據紐約時報報導，「歐洲人現在滿心困惑，」全球頂尖政治風險研究諮詢機構歐亞集團總裁兼創始人伊恩·布雷默說。「他們憂心忡忡。」正在達沃斯參會的布雷默還說：「人們有種危機感——除非川普準備讓步，否則這一切或許真的意味著北約的終結。」

此外，在布魯塞爾，歐盟外交與安全事務高級專員卡拉斯周三表示，歐盟準備與印度簽署一項防務與安全協議；據法廣網報導指出，新德里幾十年來一直依賴莫斯科提供關鍵軍事裝備，近年來，印度試圖通過進口多元化和發展國內製造業來減少對俄羅斯的依賴。

據報導，由於印度和歐盟27個成員國都受到美國關稅的影響，雙方正在努力達成一項自由貿易協定。

圖為美國總統川普去年在紐約舉行的聯合國大會期間會見法國總統馬克宏。（路透）
圖為美國總統川普去年在紐約舉行的聯合國大會期間會見法國總統馬克宏。（路透）

歐盟 川普 關稅

上一則

未阻止尹錫悅戒嚴 韓前總理韓悳洙判23年、當庭入獄

下一則

紐西蘭火山露營地土石流 多人遭埋下落不明 土石仍在移動

延伸閱讀

川普上任周年 自願離境獎金增至2600元

川普上任周年 自願離境獎金增至2600元
川普放話：鮑爾若留任Fed理事 日子不會好過

川普放話：鮑爾若留任Fed理事 日子不會好過
川普就怕市場翻臉...這波敢進場又賺到 分析師：未來小心「狼來了」

川普就怕市場翻臉...這波敢進場又賺到 分析師：未來小心「狼來了」
川普不顧和平 該得最厚臉皮獎

川普不顧和平 該得最厚臉皮獎

熱門新聞

西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

2026-01-18 13:54
日本外務省16日發布聲明指出，中國在中日之間的東海展開新的天然資源開發建設工程，東京已向中國提出「強烈抗議」。（路透）

中國東海啟動資源開發新建設工程 日本強烈抗議

2026-01-16 11:36
格陵蘭氣候嚴寒，生存環境十分艱苦。礦場一年只能運營約6個月，島上基礎設施有限，港口稀少，能通行礦用卡車的道路更是寥寥無幾，這些都造就了高昂的營運成本。(美聯社)

看中戰略與稀土價值？川普奪格陵蘭恐接手1兆美元錢坑

2026-01-20 22:40

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴