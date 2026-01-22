停止天真…歐盟對美轉強硬 德法促亮出「貿易火箭炮」

為回應美國總統川普對歐洲多國最新的關稅威脅，歐盟領袖將評估動用反脅迫工具（ACI）。（路透）

美國總統川普 抵達瑞士達沃斯世界經濟論壇，與歐洲領導人正面交鋒格陵蘭議題。川普日前宣布，將對反對他收購格陵蘭的北約盟友課徵10%關稅 ，隨後更進一步升高衝突，威脅對法國葡萄酒與香檳徵收高達200%的關稅。對此，歐盟 領導人態度明顯轉趨強硬，要求歐洲執委會在川普不撤回威脅的情況下，準備動用對美國最具殺傷力的貿易工具。

Politico引述5位知情外交官報導，德國已加入法國行列，將在22日晚間於布魯塞爾舉行的歐盟領導人緊急峰會上，要求歐洲執委會評估是否啟動被稱為「貿易火箭炮」的反脅迫工具（anti-coercion instrument）。此舉使歐盟更接近採取更為強硬的回應路線。

雖然多位歐洲領導人一直試圖在達沃斯論壇場邊安排與美國總統川普會面，勸說他不要徵收關稅，但各國同時也在為川普最終履行威脅的可能性預作準備。

除反脅迫工具，歐盟領導人也討論啟動先前擬定的報復方案，對價值930億歐元的美國出口產品徵收關稅。一名法國資深官員談及對華府動用「火箭炮」時直言：「我們與德國人的立場正趨於一致，他們已開始覺醒，意識到必須停止天真。」

歐盟上次考慮對美國動用「火箭炮」，是在川普於2025年對歐盟祭出單邊關稅之際，當時歐洲最終選擇克制，未讓衝突進一步升高。一名外交官表示：「這已與去年夏天那種仍被視為單純貿易爭端的情況截然不同。」

這名外交官說：「各國當時表示，不想捲入關稅稅率究竟該是10%還是15%的爭論，特別是在我們仍依賴美國的情況下。但現在已不再是可做可不做、屬於加分項的階段，而是必須採取行動的時刻。」

另據紐約時報報導，「歐洲人現在滿心困惑，」全球頂尖政治風險研究諮詢機構歐亞集團總裁兼創始人伊恩·布雷默說。「他們憂心忡忡。」正在達沃斯參會的布雷默還說：「人們有種危機感——除非川普準備讓步，否則這一切或許真的意味著北約的終結。」

此外，在布魯塞爾，歐盟外交與安全事務高級專員卡拉斯周三表示，歐盟準備與印度簽署一項防務與安全協議；據法廣網報導指出，新德里幾十年來一直依賴莫斯科提供關鍵軍事裝備，近年來，印度試圖通過進口多元化和發展國內製造業來減少對俄羅斯的依賴。