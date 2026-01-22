拋售美國？ 丹麥出清1億元美債 貝森特酸「無足輕重」

美國財政部長貝森特指出，不在意丹麥出清美債。（美聯社）

美歐就格陵蘭問題持續緊張，法國21日呼籲北約在該島軍演，丹麥 年金基金宣布出清1億美元美債。美國財政部長貝森特 同日在瑞士達沃斯反批，法國預算問題「一團糟」，總統馬克宏 應先顧好法國人民，還稱丹麥和其對美債的投資「無足輕重」。

馬克宏辦公室聲明，歐洲不會因霸凌屈服，歐盟應考慮對美動用俗稱「貿易火箭炮」的反脅迫工具。對此，貝森特指控馬克宏做出「煽動性發言」，並就法方尋求上述軍演表示「時值法國預算一團糟，馬克宏總統若還一心執意這麼做，我會建議他為了法國人民關注其他事務」。

另據美媒CNBC報導，丹麥年金營運機構已宣布1月底前出售1億美元美債，原因是美國政府財政不佳；該機構投資長斯赫爾德說，這雖與美歐爭端沒直接關係，「但當然，這沒讓我們更難做決定」。

據報導，此舉加劇歐洲可能因格陵蘭議題「拋售美國」的憂慮，但分析師認為，美歐雙方最後都將基於理智與利弊考量，還不會撕破臉，因為這對歐洲可能更傷。

AkademikerPension投資長謝爾德20日說，「美國不再是良好信用對象，長期而言，美政府財政不具永續性」，該基金截至去年底持有約1億美元美國公債，之前留在美債市場唯一理由是風險和流動性管理，現在「我們判定能找到其他替代方案」。

貝森特被問到美國是否擔心丹麥年金基金等歐洲的機構投資人，可能撤出美債市場時，表示「丹麥的美債投資規模，就像丹麥本身一樣無足輕重」，並強調他會觀察美債拍賣情形，美國已獲創紀錄外國投資，完全不擔心。

貝森特也點名英國將印度洋查哥斯群島的主權移交模里西斯的計畫，讓美國失望。外媒報導，該群島的狄耶戈加西亞島上，設有美英具戰略意義的空軍基地；英、模去年達成協議移交主權，但允許英國以長期租約保留該基地控制權。