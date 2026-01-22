我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

拋售美國？ 丹麥出清1億元美債 貝森特酸「無足輕重」

編譯高詣軒、盧思綸／綜合報導
美國財政部長貝森特指出，不在意丹麥出清美債。（美聯社）
美國財政部長貝森特指出，不在意丹麥出清美債。（美聯社）

美歐就格陵蘭問題持續緊張，法國21日呼籲北約在該島軍演，丹麥年金基金宣布出清1億美元美債。美國財政部長貝森特同日在瑞士達沃斯反批，法國預算問題「一團糟」，總統馬克宏應先顧好法國人民，還稱丹麥和其對美債的投資「無足輕重」。

馬克宏辦公室聲明，歐洲不會因霸凌屈服，歐盟應考慮對美動用俗稱「貿易火箭炮」的反脅迫工具。對此，貝森特指控馬克宏做出「煽動性發言」，並就法方尋求上述軍演表示「時值法國預算一團糟，馬克宏總統若還一心執意這麼做，我會建議他為了法國人民關注其他事務」。

另據美媒CNBC報導，丹麥年金營運機構已宣布1月底前出售1億美元美債，原因是美國政府財政不佳；該機構投資長斯赫爾德說，這雖與美歐爭端沒直接關係，「但當然，這沒讓我們更難做決定」。

據報導，此舉加劇歐洲可能因格陵蘭議題「拋售美國」的憂慮，但分析師認為，美歐雙方最後都將基於理智與利弊考量，還不會撕破臉，因為這對歐洲可能更傷。

AkademikerPension投資長謝爾德20日說，「美國不再是良好信用對象，長期而言，美政府財政不具永續性」，該基金截至去年底持有約1億美元美國公債，之前留在美債市場唯一理由是風險和流動性管理，現在「我們判定能找到其他替代方案」。

貝森特被問到美國是否擔心丹麥年金基金等歐洲的機構投資人，可能撤出美債市場時，表示「丹麥的美債投資規模，就像丹麥本身一樣無足輕重」，並強調他會觀察美債拍賣情形，美國已獲創紀錄外國投資，完全不擔心。

貝森特也點名英國將印度洋查哥斯群島的主權移交模里西斯的計畫，讓美國失望。外媒報導，該群島的狄耶戈加西亞島上，設有美英具戰略意義的空軍基地；英、模去年達成協議移交主權，但允許英國以長期租約保留該基地控制權。

丹麥 馬克宏 貝森特

上一則

格陵蘭風波讓美歐緊張 烏克蘭重建計畫恐遭擱置

下一則

厄瓜多總統學川普把關稅武器化 威脅對鄰國加徵30%關稅

延伸閱讀

法總統在達沃斯戴太陽眼鏡 網友毒舌「又被老婆打？」

法總統在達沃斯戴太陽眼鏡 網友毒舌「又被老婆打？」
川普嘲笑歐洲元首軟弱 還貼美國國旗插上格陵蘭迷因圖

川普嘲笑歐洲元首軟弱 還貼美國國旗插上格陵蘭迷因圖
達沃斯「批川聲」四起 馬克宏：歐洲絕不向霸凌者低頭

達沃斯「批川聲」四起 馬克宏：歐洲絕不向霸凌者低頭
馬克宏稱不打算在達沃斯與川普對話 批美關稅不可接受

馬克宏稱不打算在達沃斯與川普對話 批美關稅不可接受

熱門新聞

西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

2026-01-18 13:54
日本外務省16日發布聲明指出，中國在中日之間的東海展開新的天然資源開發建設工程，東京已向中國提出「強烈抗議」。（路透）

中國東海啟動資源開發新建設工程 日本強烈抗議

2026-01-16 11:36
格陵蘭氣候嚴寒，生存環境十分艱苦。礦場一年只能運營約6個月，島上基礎設施有限，港口稀少，能通行礦用卡車的道路更是寥寥無幾，這些都造就了高昂的營運成本。(美聯社)

看中戰略與稀土價值？川普奪格陵蘭恐接手1兆美元錢坑

2026-01-20 22:40

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴