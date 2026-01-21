川普達沃斯稱「我只要求一塊冰」 格陵蘭居民：我們是人

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
格陵蘭議會前議員馬丁努森對川普的言論表達憤怒。她說：「我們不只是一塊冰，我們是人。我們這裡的老人現在非常害怕，孩子也在害怕美國。」(美聯社)
川普總統21日在達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上，向各國領袖發表重要演說，再度加大對丹麥與歐洲的施壓力道，要求交出他稱為「一塊冰」的格陵蘭。儘管川普似乎排除動用武力的可能，但在千里之外的格陵蘭首府努克，當地居民對這番言論的回應，卻如同當地空氣般瀰漫著寒意。

今日美國報報導，川普在演說中，似乎多次混淆冰島與格陵蘭。舉例來說，他在談到北約時表示：「我可以告訴你們，在冰島這件事上，他們並沒有站在我們這邊。我是說，我們的股市昨天因為冰島出現第一次下跌，所以冰島已經讓我們損失不少錢。但跟股市後來的漲幅相比，那次下跌根本不算什麼。」

川普還說：「我所要求的，只是一塊冰，寒冷、地理位置也不算好，但能在世界和平與全球安全上發揮關鍵作用。相較於我們在過去幾十年裡為他們付出的，這真的只是個很小的要求。」

格陵蘭議會前議員馬丁努森（Tillie Martinussen）接受NBC新聞訪問時，對川普的言論表達憤怒。她說：「我們不只是一塊冰，我們是人。我們這裡的老人現在非常害怕，孩子也在害怕美國。」

馬丁努森表示，一些格陵蘭人因川普的言論陷入恐慌，開始囤積應急物資，獵人們則「拿出獵槍」，準備防禦任何可能的入侵者。她還說，無論接下來發生什麼事，曾經把美國視為朋友的人，如今都會將其看成潛在的入侵者，而且「再也無法信任」。

25歲的莫茨費爾特（Parnûna Motzfeldt）20日受訪時說：「我們不想成為美國人。」她並補充指出，格陵蘭是「非賣品」，這句話在川普提出接管構想之際，已成為全島流傳的口號。她接著說：「我們只想當格陵蘭人。」

70歲的退休木匠凱爾森（Jens Erik Kjeldsen）1970年代自丹麥移居格陵蘭，他自19日起不顧嚴寒氣候，獨自一人在美國駐努克領事館外持續抗議。他表示，擔心川普正「試圖收購世界，或以權力奪取世界」，並於21日警告說：「你或許能靠權力贏得戰爭，但永遠無法贏得和平。」

凱爾森手持代表丹麥、格陵蘭與法羅群島的旗幟說：「我們永遠不想成為美國人。我們喜歡美國人，也喜歡去那裡，喜歡他們來訪。但要成為美國人？不，不，不。」

格陵蘭首府努克21日夕陽西下，岸上一塊冰在餘暉中閃閃發光。(歐新社)
