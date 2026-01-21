我的頻道

解放軍嗆菲「不許對我大聲說話」 網酸：成語用完了

格陵蘭「框架協議」是什麼？ 紐時：丹麥割小片土地讓美國蓋基地

編譯周辰陽／即時報導
川普總統21日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會期間，於一場商界領袖出席的招待會上致詞。(美聯社)
川普總統21日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會期間，於一場商界領袖出席的招待會上致詞。(美聯社)

川普總統21日表示，他已決定取消先前為爭取美國取得格陵蘭島所有權而發出的關稅威脅，並稱已與北約秘書長呂特就這片丹麥屬地的未來達成一項框架協議。

紐約時報報導，川普晚間在真實社群發文表示：「基於我與北約秘書長呂特進行的一場非常有成效的會談，我們已就格陵蘭島，以及事實上整個北極地區，擬定了未來協議的框架。這項方案如果最終落實，對美國以及所有北約國家來說，都將是一次非常好的結果。」

他寫道：「基於這項共識，我將不會實施原定於2月1日生效的關稅。至於與格陵蘭相關的『金色穹頂』，目前仍在進一步討論中，相關進展將隨著談判推進對外公布。談判工作將由副總統范斯、國務卿魯比歐、特使威科夫，以及視需要加入的其他人員負責，並直接向我匯報。」

川普發布貼文前，北約於21日舉行一場會議，各成員國的高階軍事官員在會中討論一項折衷方案。3名知情資深官員透露，丹麥將依該方案，把格陵蘭島上數塊小面積土地的主權交予美國，以便美方興建軍事基地。

這些官員表示，這個想法是呂特長期推動的方向。其中兩名與會官員並將此一安排，與英國設於賽普勒斯、被視為英國領土的軍事基地相提並論。

前述官員表示，他們並不清楚該構想是否屬於川普所宣布框架的一部分。針對媒體詢問該協議及其內容，北約在聲明中表示，丹麥、格陵蘭與美國之間的談判將持續推進，目標在於確保俄羅斯與中國無論是在經濟層面或軍事層面，都永遠無法在格陵蘭取得立足點，。

川普並未立即說明該框架的任何細節；值得注意的是，即使在他發布貼文後不久、被記者直接詢問是否涉及所有權時，他也未表示美國將擁有格陵蘭。丹麥首相辦公室並未立即回應詢問。呂特接受法新社訪問時表示，關於格陵蘭仍有許多工作有待完成。他說：「我認為今晚的會談非常好，但後續還有不少工作要推進。」

