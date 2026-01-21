格陵蘭「框架協議」是什麼？ 紐時：丹麥割小片土地讓美國蓋基地

川普總統21日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會期間，於一場商界領袖出席的招待會上致詞。(美聯社)

川普 總統21日表示，他已決定取消先前為爭取美國取得格陵蘭 島所有權而發出的關稅威脅，並稱已與北約 秘書長呂特就這片丹麥屬地的未來達成一項框架協議。

紐約時報報導，川普晚間在真實社群發文表示：「基於我與北約秘書長呂特進行的一場非常有成效的會談，我們已就格陵蘭島，以及事實上整個北極地區，擬定了未來協議的框架。這項方案如果最終落實，對美國以及所有北約國家來說，都將是一次非常好的結果。」

他寫道：「基於這項共識，我將不會實施原定於2月1日生效的關稅。至於與格陵蘭相關的『金色穹頂』，目前仍在進一步討論中，相關進展將隨著談判推進對外公布。談判工作將由副總統范斯、國務卿魯比歐、特使威科夫，以及視需要加入的其他人員負責，並直接向我匯報。」

川普發布貼文前，北約於21日舉行一場會議，各成員國的高階軍事官員在會中討論一項折衷方案。3名知情資深官員透露，丹麥將依該方案，把格陵蘭島上數塊小面積土地的主權交予美國，以便美方興建軍事基地。

這些官員表示，這個想法是呂特長期推動的方向。其中兩名與會官員並將此一安排，與英國設於賽普勒斯、被視為英國領土的軍事基地相提並論。

前述官員表示，他們並不清楚該構想是否屬於川普所宣布框架的一部分。針對媒體詢問該協議及其內容，北約在聲明中表示，丹麥、格陵蘭與美國之間的談判將持續推進，目標在於確保俄羅斯與中國無論是在經濟層面或軍事層面，都永遠無法在格陵蘭取得立足點，。

川普並未立即說明該框架的任何細節；值得注意的是，即使在他發布貼文後不久、被記者直接詢問是否涉及所有權時，他也未表示美國將擁有格陵蘭。丹麥首相辦公室並未立即回應詢問。呂特接受法新社訪問時表示，關於格陵蘭仍有許多工作有待完成。他說：「我認為今晚的會談非常好，但後續還有不少工作要推進。」