馬克宏的反脅迫工具是什麼？被稱「貿易火箭筒」擁核彈級威力

編譯王曉伯／綜合報導　
法國總統馬克宏(左)擬推重磅貿易反制手段，對抗川普強要格陵蘭。(歐新社)
面對川普總統威脅併吞格陵蘭的壓力，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)提議祭出被稱為「貿易火箭筒」(Trade Bazooka)的反脅迫工具(Anti-Coercion Instrument，ACI)來進行反制。歐洲新聞社(Euronews)指出，反脅迫工具能夠懲罰美國企業，使其無法進入歐洲單一市場。儘管看來威力強大，但ACI還未曾在實戰中驗證效果。

什麼是ACI？

根據歐洲新聞社的解釋，ACI是2023年設計出的一種反制機制，其目的主要是防範全球兩大經濟體美國與中國透過關稅與將天然資源武器化來擴大國家利益。根據歐盟現行法規，經濟脅迫是指第三國「使用或威脅使用影響貿易或投資的手段來阻止或促使歐盟或某一成員國停止、修改或採行某種特定行為。」歐洲新聞台指出，川普總統針對格陵蘭的言行，看來已構成經濟脅迫的情況。

為什麼要稱ACI是火箭筒？

2025年美國與歐盟間貿易關係加劇之際，歐盟一度考慮動用ACI，不過由於ACI的威力是核彈等級，因而作罷。ACI允許歐盟關閉擁有5億名消費者的歐洲單一市場，限制貿易許可的發放與政府採購招標資格、部分暫停智慧財產權的保護。對美國企業而言，ACI就意味從此沒有歐洲市場。

ACI要如何執行？

ACI並非自動生效，需要時間來通過與執行。對於歐盟而言，ACI代表的是對脅迫行為的一種威懾力量，意味一旦拿出貿易火箭筒，就是明白表示歐盟是玩真的，會傾歐洲單一市場的強大力量來進行戰鬥。

在程序上，當脅迫情況出現，歐盟執委會有四個月的時間來進行評估，之後歐盟會員國將以條件多數決來決定是否要使用ACI。

對歐盟有何影響？

最大的問題是ACI以前從來未曾使用。歐盟內部曾多次討論使用ACI，但是無從知道ACI對政治與地域經濟的影響，這也是德國與義大利再三表示要審慎考慮的原因。德國與義大利去年都支持與美國川普政府達成貿易協議。去年年底，歐盟也曾因為中國將稀土武器化而考慮使用ACI，不過最終選擇對話而不是對抗。

如果使用ACI，接下來會發生什麼事？

如果真的啟動ACI，就意味大西洋兩岸之間爆發一場新的貿易戰，而且戰況更加激烈，不過這可能也是歐盟為保護會員國的主權所必須付出的代價。此外，歐盟也可能會寄望對美國企業造成的傷害，使得共和黨在期中選舉失去參眾兩院主導地位的風險升高，從而促使川普總統改變心意。

歐盟 川普 義大利

