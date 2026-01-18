我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山本周一和周二分區停電 市政中心與列治文區住戶受影響

「功夫」火雲邪神走了 梁小龍遺言曝光「你們要好好活著」

歐盟反擊川普威脅：為格陵蘭備妥930億歐元 對美反制關稅

編譯季晶晶／即時報導
為回應美國總統川普對歐洲多國最新的關稅威脅，歐盟領袖將於本周稍晚召開緊急會議，商討的反制措施包括一份規模達930億歐元的美國商品報復性關稅清單，也將評估動用反脅迫工具（ACI）。（路透）
為回應美國總統川普對歐洲多國最新的關稅威脅，歐盟領袖將於本周稍晚召開緊急會議，商討的反制措施包括一份規模達930億歐元的美國商品報復性關稅清單，也將評估動用反脅迫工具（ACI）。（路透）

為回應美國總統川普對歐洲多國最新的關稅威脅，歐盟領袖將於本周稍晚召開緊急會議，商討反制措施。歐盟官員指出，成員國正評估多項回應方案，盼在升高對峙前保留談判空間，避免跨大西洋關係惡化，衝擊北約與歐洲安全。

周日晚間，歐盟27國駐布魯塞爾大使已先行會商。多名知情人士透露，歐盟正重新檢視一份規模達930億歐元的美國商品報復性關稅清單。該清單去年已獲批准，但在歐盟與美國達成貿易協議後暫緩執行，如今是否重啟，再度成為討論焦點。

情勢升溫，源於川普周六晚間揚言，自2月1日起，將對八個歐洲國家加徵10%關稅，理由是這些國家近期在格陵蘭相關行動中，與美國立場出現衝突。

除了關稅選項，歐盟也在評估動用「反脅迫工具」（ACI）。該機制於2023年通過，可限制外國企業進入歐盟市場，並涵蓋投資與服務領域。法國總統馬克宏周日已公開呼籲，歐盟應認真考慮啟用這項工具。

不過，多數成員國仍主張審慎行事。一名歐盟外交官形容，目前對外訊息是「胡蘿蔔與棍棒並行」，一方面保留反制手段，另一方面希望先與川普對話，為降溫創造空間。

本周在達沃斯舉行的世界經濟論壇，將成為關鍵外交舞台。川普預計與多位歐洲領導人私下會晤，包括歐盟執委會主席范德賴恩。西方國家國家安全顧問周一下午的會議，原訂聚焦烏克蘭議題，現已調整議程，加入格陵蘭危機的討論。

丹麥首相弗雷澤里克森表示：「我們希望合作，挑起衝突的不是我們。」馮德賴恩周日重申，歐盟將堅定捍衛格陵蘭與丹麥王國的主權，並保護自身的戰略經濟與安全利益。

不過，美國財政部長貝森特同日態度強硬，直言歐洲無力保障格陵蘭安全，並重申美國對接管該島的立場。

歐盟官員私下坦言，當前策略是在展現團結與反制能力的同時，爭取時間觀察美方是否釋出轉圜空間。未來幾天的領袖會議，將決定歐洲是選擇先壓低衝突溫度，還是正式啟動報復機制。

歐盟 格陵蘭 川普

上一則

葡萄牙總統大選 社會黨、極右派有望晉級決選

下一則

西班牙2高鐵相撞至少21死100傷 車廂遭拋出鐵軌 駭人現場曝光

延伸閱讀

川普重燃關稅戰火 美股期指開盤下跌 金銀又飆新高 資金逃往日圓避險

川普重燃關稅戰火 美股期指開盤下跌 金銀又飆新高 資金逃往日圓避險
全球風暴中重返達沃斯 川普仍心繫國內選民

全球風暴中重返達沃斯 川普仍心繫國內選民
川普和平理事會傳設10億元門檻 白宮否認出資說法

川普和平理事會傳設10億元門檻 白宮否認出資說法
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
在伊朗德黑蘭，許多哀悼者11日抬著棺木，為在抗議活動中喪命的安全部隊成員及平民舉行葬禮遊行。路透

伊朗鎮壓示威者恐已6千死 社群影片揭屍體成堆

2026-01-12 13:56

超人氣

更多 >
5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開
想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺
面簽難約、審查一拖數月 華人：不敢回中國過年

面簽難約、審查一拖數月 華人：不敢回中國過年
狠心父母遺棄 阿拉巴馬州14歲女獨自與7狗生活1年多

狠心父母遺棄 阿拉巴馬州14歲女獨自與7狗生活1年多
吳佩慈生4胎傳賺逾7億美元 揭「紀曉波堅持不娶」豪門操作

吳佩慈生4胎傳賺逾7億美元 揭「紀曉波堅持不娶」豪門操作