川普稱奪格陵蘭為抗中俄 歐洲官員駁斥：反而對俄有利

政治新聞網站Politico指出，川普 總統一再表示要掌控格陵蘭 ，是為了防止俄羅斯 與中國染指北極地區，但是歐洲官員與國內兩黨多位人士卻駁斥他的理由，有人認為川普只是想滿足自己的野心，而且威脅丹麥正中俄羅斯總統普亭下懷。

北約(NATO)官員認為川普堅持要自丹麥手中奪取格陵蘭，反而有助普亭，並且加深北約盟國間的裂痕。他們指出，川普揚言要占領格陵蘭，分散了國際間對俄烏戰爭的注意力，同時也把政治和軍事資源從烏克蘭移轉至格陵蘭，使得歐洲盟友要在幫助烏克蘭方面繼續維持聯合陣線的努力更加困難。

川普再三強調占領格陵蘭是為防範俄羅斯與中國勢力入侵北極地區，但是有人認為川普只是為了後續軍事攻擊行動找藉口而己。

川普政府官員表示，川普總統需要格陵蘭，是為設立金穹導彈防禦系統、經濟安全與當地礦藏。但是前總統歐巴馬政府的國務院官員夏皮羅(Jeremy Shapiro)駁斥，「川普對格陵蘭的主張，從頭到尾都是毫無道理。」他指出，「川普的動機與安全毫無關係，與俄羅斯也沒關係，而是在於他自己的野心。他的房地產大亨心態在此表露無遺，他的權勢與地位是來自土地與擴張美國的領土。」

根據Politico的訪談， 一位匿名的歐洲官員表示，「我很擔心北約與歐盟內部已有人開始接受俄羅斯與中國威脅格陵蘭安全的論點。這會導致我們忽略真正的威脅(俄烏戰爭)，反而派兵進駐格陵蘭。」

另一位歐洲官員也表示，普亭長期以來一直在尋求如何削弱北約的力量，而現在川普正在幫他的忙。

第三位歐洲官員則表示，普亭當初揚言三天就可以拿下烏克蘭，結果經過四年還是戰況膠著，說俄羅斯要為格陵蘭挑戰西方，這樣的說法確實有些可笑。丹麥外長拉斯穆森(Lars Lokke Rasmussen)也表示，「我們已有十幾年沒在格陵蘭海域看到中國軍艦。」