中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

英、法、瑞典、丹麥等國齊反彈 歐盟周日開緊急會議

編譯中心／綜合報導
川普總統17日在社群媒體指出，2月起將對反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭的8個歐洲國家加徵10%關稅，且稅率自6月起再增至25%，引發英國、法國、瑞典、丹麥、芬蘭及歐盟領袖齊聲反彈。

赫爾辛基日報(Helsingin Sanomat)報導，芬蘭總統史塔布隨即召開緊急外交安全政策會議研商對策。

報導指，芬蘭總統史塔布與川普互動熱絡，去年3月在川普的海湖莊園打高爾夫後建立深厚私誼，川普甚至稱史塔布為「非常好的朋友」。史塔布1月4日曾在社群媒體X平台發文寫道：「只有格陵蘭與丹麥能決定自己的未來」，並強調芬蘭支持丹麥。此舉讓史塔布成為第一批公開力挺丹麥的歐洲領袖，如今反被列入增稅名單。  

法新社報導，英國首相施凱爾(Keir Starmer)發布聲明表示：「對追求北大西洋公約組織 集體安全的盟邦施加關稅，完全是錯誤之舉。我們當然會就此直接與美國政府溝通。」

法國總統馬克宏在社群媒體X平台以法語及英語寫道：「關稅威脅在當前情況下令人無法接受，且無立足之地。」

瑞典總理克里斯特森表示：「我們不會受到恫嚇。只有丹麥和格陵蘭有權決定與自身相關的事務。」

丹麥外交部長拉斯穆森(Lars Lokke Rasmussen)在聲明中表達對川普的關稅威脅「感到驚訝」，他並指出，川普提及的在格陵蘭增兵一事，其目的正是為了強化北極地區的安全。

歐盟執行委員會主席范德賴恩及歐盟理事會主席柯斯塔(Antonio Costa)在社群媒體共同發布聲明警告：「關稅將侵蝕跨大西洋關係，並帶來危險的惡性循環風險。」他們談到：「歐洲將保持團結與協調，並致力維護自身主權。」這兩人也強調：「對話依然至關重要，我們承諾繼續推動丹麥王國與美國上周已展開的相關磋商進程。」

路透報導，歐盟輪值主席國賽普勒斯宣布，歐盟27國大使18日召開緊急會議。

