川普因格陵蘭對8國加徵關稅 德國智庫：目的分化歐洲

川普 總統以反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭為由，宣布將對德國 等八個歐洲國家加徵關稅 。德國官方第一時間回應審慎，表示正與歐盟夥伴就此議題密切協商；德國智庫則分析，川普對北約國家祭出關稅威脅，目的在分化歐洲。

川普因格陵蘭問題，宣布將對丹麥、德國、挪威、瑞典、法國、英國、荷蘭及芬蘭加徵關稅，相關關稅自2月起先行課徵10%，若未能就美國購買格陵蘭達成協議，6月1日起稅率將提高至25%。

針對川普的關稅施壓，英、法等多國領袖第一時間強硬回應，德國官方態度則相對審慎。聯邦政府僅透過發言人科內留斯（Stefan Kornelius）向媒體說，德國正與歐盟夥伴密切協調，將在適當時機決定合適回應方式。

相較政府的低調回應，德國各界普遍表達憂慮，去年已因美國對等關稅措施受創的汽車產業反應強烈。德國汽車工業協會（VDA）主席穆勒（Hildegard Müller）發布新聞稿警告，在當前本就充滿挑戰的經濟環境下，額外關稅將為德國與歐洲工業帶來極為龐大的成本負擔。

綠黨國會黨團主席德勒格（Katharina Dröge）則在社群媒體X指出，美國再次透過關稅向歐洲施壓，顯示德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）過去對川普一再採取退讓與安撫的路線已經失敗。她呼籲歐洲在捍衛以規則為基礎的國際秩序時，應展現自信與更明確的立場。

德國經濟研究所（DIW）院長法拉茲謝（Marcel Fratzscher）認為，川普將關稅作為政治施壓工具，凸顯歐洲在對美貿易衝突中的軟弱與行動力不足，也反映歐盟過去因應策略的失敗。

法拉茲謝告訴路透，「現在正是歐盟，尤其是德國政府，加強與中國及其他國家的全球合作，以制衡川普的關鍵時刻。」他警告，若歐洲無法在多邊體系下更有力捍衛自身利益，未來仍將持續處於被川普施壓的狀態。

德國社民黨（SPD）外交政策專家史泰格納（Ralf Stegner）透過商報（Handelsblatt）也表達具體反制方向，呼籲歐盟考慮以「數位稅」回應美方施壓，針對美國大型數位平台在歐洲市場取得的營收課徵專門稅負。

德國重要外交智庫「德國學術暨政治基金會」（SWP）北美專家（Laura von Daniels）丹尼爾斯（Laura von Daniels）分析，川普選擇對個別歐洲國家加徵關稅，「是為了施加最大壓力，分裂原本在格陵蘭危機中立場一致的歐洲各國」。

丹尼爾斯告訴德通社（DPA），近幾週來屢有消息指出，美國最高法院可能即將就「緊急狀態關稅」作出裁決，限制川普單方面的關稅決策權，或許可部分解釋川普為何突然宣布加徵關稅。

她進一步說，另一個可能原因是一場經計算的權力展示，因宣布對歐洲八國加徵關稅時間點恰逢川普即將前往瑞士達沃斯，出席19日開幕的世界經濟論壇（World Economic Forum）前夕。