歐盟擬喊卡與美關稅協議 專家：歐或參考中國強硬回應

格陵蘭首府努克17日可見民眾聚集街頭，抗議總統川普計畫取得格陵蘭。(美聯社)

川普 總統宣布2月1日起對派兵部署格陵蘭 的八個歐洲國家課徵10%關稅 ，引發歐洲領袖憤怒反彈，歐盟議員準備停止批准與美國的貿易協議，並可能暫緩下調美國商品的關稅。

專家指出，川普2.0以來後，歐洲一度寄望以談判避開與白宮正面衝突；但格陵蘭爭議讓各國警覺：在川普眼中，沒有什麼不能拿來談判，同盟也未必被信任，而沒有任何協議是永遠定案的。這可能迫使歐洲調整策略，甚至參考中國以強硬反制換取川普退讓的做法。

歐洲議會最大政治團體「歐洲人民黨」（European People’s Party）主席韋伯（Manfred Weber）17日表示，與美國達成協議已不再可能，「本黨素來支持歐洲–美國貿易協議，但由於川普對格陵蘭的威脅，目前不可能批准。」

韋伯並補充，歐盟先前同意調降美國商品關稅的安排「必須暫緩」。根據美國官方2025年1月至5月數據，歐盟是美國最大進口來源，總額達3030億美元，在美國所有進口的占比為20.2%。

川普與歐盟議會主席范德賴恩半年前在英格蘭談妥貿易協議，將歐洲輸美商品關稅調降至15%，部分內容已上路，但仍須獲得歐洲議會批准。若「歐洲人民黨」加入偏左政黨團體，雙方可能取得足夠票數延後或阻擋這項協議過關。

彭博資訊描述，這道關稅通牒凸顯川普2.0幾個新教訓：沒有任何議題不在談判範圍內，同盟關係也被以懷疑眼光看待，而權力與籌碼才是王道。

「那些以為第二年會是關稅穩定的一年的人，應該認清這看起來很像第一年，」大西洋理事會國際經濟主席李浦斯基（Josh Lipsky）表示，「反制會是一致的。一來，歐洲在格陵蘭議題上立場高度一致；二來，歐洲為了與美貿易協議已付出很高的政治代價」。

「我們談的不是伊朗，是丹麥，」華府智庫「卡托研究所」貿易分析師林西康姆（Scott Lincicome）表示，此舉會惹怒「很多人」。

迄今歐洲多以談判協議、避免衝突安撫川普，在力保美國對烏克蘭的軍事與情報支援的同時，給予企業和投資人一些確定性，但格陵蘭議題恐怕迫使歐洲重新盤算。

林西康姆說：「但現在很清楚，那種想法根本是錯的。到目前為止，唯一看起來讓川普退讓的政府是中國，而他們是透過相當強硬的報復性行動做到的。」