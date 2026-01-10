我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝克漢家族裂痕加劇 長子發函切割：只能透過律師聯絡

16歲曾引退 20歲華裔花滑明星劉美賢要征戰冬奧

北韓控南韓無人機4日侵領空 官媒刊登照片

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北韓中央通信社刊登照片顯示無人機殘骸、電子零件。(路透)
北韓中央通信社刊登照片顯示無人機殘骸、電子零件。(路透)

根據北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA）報導，南韓4日曾再次派遣無人機飛入北韓領空，侵犯主權。

北韓中央通信社還刊登照片顯示無人機殘骸、電子零件，以及據稱是無人機拍攝的建築空拍畫面。

北韓中央通信社引述北韓軍方發言人說法報導，這架無人機從南韓仁川市一座島嶼起飛，飛行約8公里後在北韓領空內被擊落。這架無人機配備監視器，以拍攝北韓重要設施。

北韓中央通信社報導稱南韓是「最具敵意的敵人」，且「即使政權更迭…（南韓）仍持續在邊境地區以無人機進行這種挑釁行為」，並稱南韓「永遠無法逃避升高緊張局勢的責任」，將「被迫付出沉重代價」。

路透社報導，南韓總統李在明（Lee Jae Myung）去年6月上任後採取和解姿態，但遭到北韓回絕。李在明曾承諾將恢復與北韓接觸，以緩解朝鮮半島緊張情勢。

南韓政府發言人未立即回應置評請求。

北韓先前曾指控南韓2024年10月派遣無人機飛入平壤上空。

南韓特別檢察官去年底指控前總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）下令執行平壤無人機行動，意圖利用兩韓軍事緊張作為發布緊急戒嚴令的理由。

尹錫悅已否認相關指控，他的律師表示，時任總統履行職責事後不應被認定為犯罪行為。

北韓 南韓 無人機

上一則

義大利美食成世界文化遺產 廚師揭秘

下一則

在日本半導體產業任職 台籍女子涉嫌離職前外洩客戶資料被捕

延伸閱讀

李在明內外受壓 台應以韓為鑑

李在明內外受壓 台應以韓為鑑
習近平送禮給李在明 包含彭麗媛歌曲CD、電動腳踏車…

習近平送禮給李在明 包含彭麗媛歌曲CD、電動腳踏車…
李在明訪中未發聯合聲明 韓媒：核心分歧仍待破解

李在明訪中未發聯合聲明 韓媒：核心分歧仍待破解
南韓總統李在明本周訪中 據傳收到習近平「這些禮物」

南韓總統李在明本周訪中 據傳收到習近平「這些禮物」

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

2026-01-07 21:12
根據日本金屬與能源安全組織的資料，截至2024年，日本約70%的稀土進口依賴中國。圖為中國江西省一處稀土金屬礦場。(路透)

學者稱中禁稀土輸日恐釀極端風險 中國再度渤海軍演

2026-01-06 20:41

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...