中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

記者雷光涵／即時報導
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)
中國官方昨（6日）宣布禁止對日本出口「兩用物項」，日本外務省今（7日）凌晨表示，針對中國宣布禁止向日本出口軍民兩用（dual-use）品項，已提出強烈抗議，要求撤回相關措施。日媒報導，中方此舉，可能影響中國輸往日本的稀土及半導體等品項。

日媒報導，中國商務部昨表示，因日本首相高市早苗就台灣有事在國會的答辯內容，決定即日起實施措施，禁止「一切有助於提升日本軍事實力」的相關出口。日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰昨已向中國駐日大使館副公使施泳提出抗議，表示「這次僅針對日本的措施，與國際慣行有重大落差，日方無法接受，極為遺憾」，要求中方撤回該項措施。

根據中國2026年度兩用物項和技術進出口授權管理目錄，兩用物項出口管制清單有多達1005項，涵蓋稀土（鎵、鍺、銻、銦相關物項）、化學品、無人機、感測器和雷射器、導航和航空電子、核能等材料、設備和技術等。

日本綜合研究所首度經濟學家石川智久表示，被管制的稀土在2010年代日本仰賴中國進口接近九成，但現在依賴程度可能已下降至六成，影響比以前小。

日本必須與美國等國合作，打造能穩定取得稀土的環境。同時也必須向國際社會訴求，不讓稀土被當作外交武器。

經濟評論家門倉貴史指出，中國接連的經濟威嚇行為，將促使日本企業基於「中國風險」的考量，自主加速撤離中國。從中長期角度來看，反而可視為日本的契機，有助於推動建構不依賴中國的供應鏈。

對於以引進外資作為槓桿、追求高成長路線的中國而言，若日企接連退出中國市場，勢必被迫重新檢討成長戰略，最終作繭自縛。

法政大學研究所教授白鳥浩則說，據稱高市是依個人判斷做出「台灣有事」的相關言論，理應可預見會引發這樣的結果。與其加深對立，不如透過各種管道，與中國展開對話。

日本 稀土 台灣有事

