美軍突擊委內瑞拉 馬杜洛警衛多數陣亡 另有平民喪命

編譯俞仲慈／綜合報導
委內瑞拉國防部長說，馬杜洛的衛隊大部分在美軍突襲時陣亡。圖為馬杜洛與委國士兵握手。(路透)
委內瑞拉國防部長說，馬杜洛的衛隊大部分在美軍突襲時陣亡。圖為馬杜洛與委國士兵握手。(路透)

美軍突襲委內瑞拉首都，逮捕總統馬杜洛(Nicolas Maduro)至紐約受審後隔天，委國國防部長出面證實，馬杜洛的維安團隊多數成員不幸陣亡，同時美軍突擊行動波及許多民宅受損，而且通報有軍人、平民喪命，不過官方尚未公布傷亡人數。

根據華爾街日報(WSJ)報導，委內瑞拉國防部長羅培茲(Vladimir Padrino Lopez)4日透過電視發表聲明，證實美軍逮捕馬杜洛所發動的突襲行動中，維安團隊「大部分」成員不幸喪生。

同時羅培茲的聲明也強調，該國武裝部隊支持副總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)任命為代理總統，並宣誓全力維護社會秩序，不過官方尚未公布此次美軍行動造成的傷亡人數。

美軍為抓捕馬杜洛發動的突襲行動原定目標鎖定為軍事設施，但也波及首都卡拉卡斯(Caracas)鄰近地區，包括米蘭達州(Miranda)、阿拉瓜州(Aragua)以及位於卡拉卡斯以北的拉圭拉州(La Guaira)，傳出有軍人與平民傷亡，但目前人數不詳。

拉圭拉州居民、現年50歲的出租機車司機馬洛拉(Jonatan Mallora)與鄰居阿爾瓦雷茲(Angel Alvarez)雙雙向路透記者表示，3日清晨被住家附近傳來的爆炸聲響驚醒，當時美軍正在攻擊鄰近一所海軍學院，導致馬洛拉和阿爾瓦雷茲居住的羅慕洛加耶哥斯區(Romulo Gallegosneighborhood)陷入砲火。

餘悸猶存的馬洛拉站在遭到砲彈摧毀的公寓廢墟頂樓受訪時，無奈表示：「孩子們能夠保住小命已經非常僥倖。」並慶幸自己和24歲女兒、22歲兒子均及時逃離險境，均未受傷。

至於阿爾瓦雷茲住處也被美軍砲彈擊中，盡管牆壁和水塔受損，但家中還有備用水槽，而且自家沒有如馬洛拉住家公寓般嚴重受損，不過他回憶當時一聽到巨大聲響後，嚇到不知所措，只能在家裡慌張來回走動：「我們真的不知道該怎麼辦，這種被攻擊的經歷，我絕對不希望任何人遇到，我們能夠活下來，簡直就是個奇蹟。」

馬杜洛 委內瑞拉 國防部

