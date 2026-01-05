川普難料 伊朗深怕哈米尼淪馬杜洛下場

在美軍對委內瑞拉實施「斬首」行動後，許多國家評估自身會不會成為美軍下一個對象。圖為伊朗首都德黑蘭街頭的反美和反以色列宣傳。(歐新社)

美國突襲委內瑞拉，不但驚動全世界，更迫使伊朗 神權政府重新評估自身執政的脆弱性，尤其連日來，因貨幣貶值引發60座城市暴動，還造成至少15人喪生，成為伊朗最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)30多年最大的挑戰。

華爾街日報(WSJ)報導，川普 總統2日警告德黑蘭政府若對伊朗抗議活動採取嚴厲鎮壓，美國已「子彈上膛」(locked and loaded)準備馳援，結果隔天美軍就對伊朗盟友委內瑞拉發動空襲，並且直接將馬杜洛 夫婦抓回美國受審。

數月來，川普政府以威脅美國與盟邦利益為由，先後空襲葉門、奈及利亞和敘利亞等國境內武裝分子，如今連現任國家元首都堂而皇之直接逮捕，堪稱川普2.0最「大膽」(audacious)的行動，英國智庫「查塔姆研究所」(Chatham House)中東和北非計畫主任瓦基爾(Sanam Vakil)直言：「這說明川普難以預測，對於伊朗議題一切皆有可能。」

儘管伊朗外交部呼籲聯合國介入，阻止美國對委國的「非法侵略」，但馬杜洛被活逮的狼狽模樣，伊朗當局深恐哈米尼成為下一個馬杜洛，全球成長顧問公司(Global Growth Advisors)伊朗顧問阿里亞巴迪(Roozbeh Aliabadi)指出：「馬杜洛被捕對伊朗是個轉捩點，開啟伊朗過去從未有的可能性。」

分析師認為此次美軍突襲委內瑞拉，等於向全世界證實川普政府採取行動的魄力與決心，誠如國務卿魯比歐(Marco Rubio)所言：「當這位總統執政時，切勿玩弄權術，因為不會有好結果，尤其你們應該認真看待總統說的話。」

與此同時，伊朗貨幣崩潰引發各地抗爭，伊朗人權組織透露，連日來的動亂造成至少15人喪命，而且蔓延全國60座城市，迫使哈米尼3日首度做出回應，但還是把矛頭指向境外敵人在幕後操作：「匯率無故上漲並非自然現象，是敵人的陰謀，我們必須對暴徒給予應有懲罰。」

哈米尼自1989年掌權以來，堅持擁有濃縮鈾權利，成為與美國核談判的最大障礙，而且除了經濟衰退引發民怨高漲，對外採取強硬立場、對內實施高壓政策和嚴苛道德準則，讓哈米尼成為神權政府的眾矢之的，政治分析師帕克扎德(Mustapha Pakzad)直言：「2026年對伊朗領導班底猶如一場噩夢，該政權的選擇餘地已經大幅縮小。」