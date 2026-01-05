習李會 韓被中要求反台獨 分析：美韓軍事同盟下難突破

南韓總統李在明(右)4日抵中國，訪問四天，尋求強化與中國的經濟關係。圖為去年11月李在明在南韓APEC上與中國國家主席習近平合影。(美聯社)

南韓 總統李在明 4日下午抵達北京，展開四天國事訪問，5日與中國國家主席習近平 舉行會談。韓方媒體披露，中方要求韓方在會上明確對台灣問題表態「反對台獨」。分析認為，兩個月內第二度「習李會」能推動中韓關係進一步改善，但在美韓軍事同盟等因素下，預料在台灣、朝鮮半島等國際關係與安全議題上難有突破。

韓聯社報導，李在明抵京後4日晚與在中國的韓僑舉行晚餐會，5日將與習近平會談，兩人將共商「民生與和平問題」，並出席包括經濟、產業、氣候和交通等領域的十多份深化合作諒解備忘錄(MOU)的簽約儀式和國宴等活動，李在明還將出席韓中商務論壇。南韓四大財閥此次皆隨同訪中。

6日，李在明將與中國總理李強會面並共進午餐，並與中國全國人大常委會委員長趙樂際舉行會見。7日，李在明前往上海與上海市委書記陳吉寧共進晚餐，並出席旨在促進韓中風險及初創企業建立夥伴關係的活動。當天，他將訪問位於上海的大韓民國臨時政府舊址。

李在明此行正值中日與台海局勢緊張之際，預料北京將在日本和台灣問題上尋求南韓表態靠攏，南韓則將在雙邊經貿和朝鮮半島問題上爭取中方支持。

李在明行前接受中國官媒央視專訪時明確重申，南韓堅持尊重「一個中國」。朝鮮日報4日引述消息人士曝光兩國協調領導人會談的幕後，指中方要求韓方表態「反對台獨」。

不過報導認為，因對美關係等因素，南韓在台灣問題上不能配合中方立場。消息人士說，「考慮到中方不願將『韓半島無核化』寫入文件，韓方也不能草率地提到台灣問題」，因此領導人會談將聚焦雙邊關係與民生成果。

新加坡聯合早報引述分析指，因美韓軍事同盟關係，首爾難在中日、台灣議題上大幅調整立場。在台灣問題上，南韓就是重申一個中國立場，不會有比過去更進一步的表態。而雖然朝鮮問題是南韓最大關切，但對北京而言，朝鮮問題與中美地緣政治博弈難以切割，因此北京也難做出明確承諾。