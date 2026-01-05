我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

美突襲委內瑞拉後 中媒點名下一波「這3國」最危險

習李會 韓被中要求反台獨 分析：美韓軍事同盟下難突破

記者陳宥菘／綜合報導
南韓總統李在明(右)4日抵中國，訪問四天，尋求強化與中國的經濟關係。圖為去年11月李在明在南韓APEC上與中國國家主席習近平合影。(美聯社)
南韓總統李在明(右)4日抵中國，訪問四天，尋求強化與中國的經濟關係。圖為去年11月李在明在南韓APEC上與中國國家主席習近平合影。(美聯社)

南韓總統李在明4日下午抵達北京，展開四天國事訪問，5日與中國國家主席習近平舉行會談。韓方媒體披露，中方要求韓方在會上明確對台灣問題表態「反對台獨」。分析認為，兩個月內第二度「習李會」能推動中韓關係進一步改善，但在美韓軍事同盟等因素下，預料在台灣、朝鮮半島等國際關係與安全議題上難有突破。

韓聯社報導，李在明抵京後4日晚與在中國的韓僑舉行晚餐會，5日將與習近平會談，兩人將共商「民生與和平問題」，並出席包括經濟、產業、氣候和交通等領域的十多份深化合作諒解備忘錄(MOU)的簽約儀式和國宴等活動，李在明還將出席韓中商務論壇。南韓四大財閥此次皆隨同訪中。

6日，李在明將與中國總理李強會面並共進午餐，並與中國全國人大常委會委員長趙樂際舉行會見。7日，李在明前往上海與上海市委書記陳吉寧共進晚餐，並出席旨在促進韓中風險及初創企業建立夥伴關係的活動。當天，他將訪問位於上海的大韓民國臨時政府舊址。

李在明此行正值中日與台海局勢緊張之際，預料北京將在日本和台灣問題上尋求南韓表態靠攏，南韓則將在雙邊經貿和朝鮮半島問題上爭取中方支持。

李在明行前接受中國官媒央視專訪時明確重申，南韓堅持尊重「一個中國」。朝鮮日報4日引述消息人士曝光兩國協調領導人會談的幕後，指中方要求韓方表態「反對台獨」。

不過報導認為，因對美關係等因素，南韓在台灣問題上不能配合中方立場。消息人士說，「考慮到中方不願將『韓半島無核化』寫入文件，韓方也不能草率地提到台灣問題」，因此領導人會談將聚焦雙邊關係與民生成果。

新加坡聯合早報引述分析指，因美韓軍事同盟關係，首爾難在中日、台灣議題上大幅調整立場。在台灣問題上，南韓就是重申一個中國立場，不會有比過去更進一步的表態。而雖然朝鮮問題是南韓最大關切，但對北京而言，朝鮮問題與中美地緣政治博弈難以切割，因此北京也難做出明確承諾。

李在明此行是中韓領導人短短兩個月內實現互訪，也是南韓總統2019年以來首次訪中。李在明也將是中國今年接待的第一位外國領導人，李在明結束訪中行程，預計本月中旬訪問日本。

南韓總統李在明（右）與夫人金惠景4日出訪中國，尋求強化中韓經濟關係與文化交流。（...
南韓總統李在明（右）與夫人金惠景4日出訪中國，尋求強化中韓經濟關係與文化交流。（歐新社）

李在明 南韓 習近平

上一則

川普放話「絕對拿下」格陵蘭 丹麥總理疾呼「停止威脅」

下一則

千億美元才能救回？委國坐擁全球最大石油蘊藏 重振產業卻有3大難題

延伸閱讀

美生擒馬杜洛、CES將登場…5事不可不知

美生擒馬杜洛、CES將登場…5事不可不知
李在明：中國是朝鮮半島和平與統一重要夥伴

李在明：中國是朝鮮半島和平與統一重要夥伴
台學者分析：川普有其他大事 台美關稅協議要再等等

台學者分析：川普有其他大事 台美關稅協議要再等等
不顧北韓試射飛彈 南韓總統李在明訪中 尋求穩定夥伴關係

不顧北韓試射飛彈 南韓總統李在明訪中 尋求穩定夥伴關係

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班