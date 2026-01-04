美襲委內瑞拉捉馬杜洛 全球大國反映一次看 拉美洲反應兩極

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
美軍突襲委內瑞拉逮走總統馬杜洛後，鄰國哥倫比亞派兵在委國邊界橋警戒。(歐新社)
美國突襲委內瑞拉並活捉馬杜洛，在全世界引發強烈而截然不同的反應，國際社會普遍呼籲避免局勢升級，關注對地區穩定及全球秩序造成深遠影響。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)透過發言人指「這些發展樹立了危險的先例」，強調「各方必須完全尊重國際法的重要性，包括聯合國憲章，且對國際法規範未獲遵守深感憂慮。」

歐盟執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)說，密切關注委內瑞拉的情勢發展，支持和平及民主轉型，但任何解決方案都必須遵守國際法與聯合國憲章。

美國鐡桿盟友、英國首相施凱爾(Keir Starmer)在X平台表示「馬杜洛是非法總統，我們不會為他的政權終結感到惋惜。」

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)則希望2024年總統選舉票數超過馬杜洛的龔薩雷茲(Edmundo Gonzalez Urrutia)能盡快確保並領導這一過渡時期。

德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)表示，對美國本次行動的法律評估相當複雜，但相關評估必須依循國際法原則，並警告「不應讓委內瑞拉落入政治不穩定局勢」。

中國外交部表示，中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責，同時敦促美方停止侵犯他國的主權安全。

俄羅斯則強烈呼籲美國釋放在這個主權國家合法當選的總統及其妻子。

在拉丁美洲，各國同樣出現兩極反應。與美國接壤的墨西哥「強烈譴責並反對美國武裝部隊對委內瑞拉境內目標採取的軍事行動，這明顯違反聯合國憲章第二條」。委內瑞拉盟友古巴同樣譴責美國的罪行，呼籲國際社會採取緊急行動。哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)也指責華府行動是對「主權的侵犯」，將會引發人道危機。巴西總統盧拉(Luiz Inacio Lula da Silva)斥責美國跨越了不可接受的界線。這些行為嚴重侵犯了委內瑞拉主權，是對整個國際社會極其危險的先例。智利同樣譴責美國行動，重申禁止使用武力、不干涉內政、和平解決國際爭端以及維護國家領土完整等原則。

但巴拿馬、阿根廷、厄瓜多爾等公開支持美國的行動。無論反對與支持美國的行動與否，不但再次出現類似1989年干預巴拿馬，括捉時任總統諾瑞加(Manuel Noriega)是否合法的爭議，而且更出現美國能否合法「接管」委內瑞拉的問題。

卡多佐法學院(Cardozo School of Law)教授、前國務院資深律師英格伯(Rebecca Ingber)直指，美國沒有合法理據「統治」委內瑞拉。她說當年老布希總統協助巴拿馬反對派總統當選人恩達拉重建國家，並沒有以占領國的身分直接統治巴拿馬。

此外，美軍直接入境活捉馬杜洛也違反國際法及聯合國憲章。根據憲章第二條第四款，未經他國同意、出於自衛或經聯合國安理會授權，任何國家不得在他國主權領土上使用武力。

委內瑞拉 聯合國 馬杜洛

