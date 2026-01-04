我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

馬杜洛被抓前1天才會見中國特使 分析：美國意圖敲山震虎

編譯中心／綜合報導
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

美國3日對委內瑞拉發動攻擊，逮捕總統馬杜洛。就在前一天，馬杜洛還在其總統府「觀花宮」會見中國特使邱小琪率領的代表團，強調委中是兄弟情誼。

馬杜洛2日在社媒Instagram貼出與中國代表團會面的影片與照片。他說，與中國國家主席習近平的特使邱小琪愉快會面，雙方重申兩國的堅固聯繫。

▲ 影片來源：Instagram＠nicolasmaduro（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據美國有線電視新聞網(CNN)西班牙語頻道2日報導，馬杜洛當天會見邱小琪及其代表團，出席的還有中國駐委大使蘭虎和外交官員王昊；委內瑞拉副總統羅德里格斯也在場。

委內瑞拉總統府說，這次會晤確認卡拉卡斯和北京間堅定不移的兄弟情誼，尤其在當前地緣政治背景下，雙方都反對單邊制裁措施，並致力為「全球南方」國家人民爭取主權發展。

邱小琪則重申，兩國是堅定不移的戰略夥伴，中方代表團的到訪體現中國對雙邊關係的重視，不僅是貿易和能源夥伴，更是該地區重要的政治盟友。

台北淡江大學戰略所所長李大中指出，美國出兵委內瑞拉，完全呼應去年12月公布的美國國家安全戰略(NSS)，也反映川普政府國家安全的基本邏輯與世界觀，這已經揭櫫美國對於西半球(美洲)的重視，類似川普版本的門羅主義，某種程度將美洲視為美國的勢力範圍，而且拒絕非「西半球的競爭者」，在此區域掌握軍事設施、港口與關鍵基礎建設的控制，以及對廣義戰略資產的收購。北京在中南美洲經營多時，川普行動是否影響4月川習會或俄烏和平談判進度，將引發關注。

淡江戰略所副教授林穎佑分析，美國示範了一個快速的軍事行動，用一種迅雷不及掩耳的快速突擊行動，產生敲山震虎的作用，警告其他國家美國會為了國家利益使用自己的軍事力量，有點殺雞儆猴的效果。他提醒，美國先穩定了中南美洲之後，接下來會不會把目光放在印太或歐洲，是可觀察的方向。

馬杜洛 委內瑞拉 川普

上一則

開戰4年 俄2025奪烏克蘭領土 超越前2年總和

下一則

日相高市早苗人氣高 提早解散眾院？媒體估4時機

延伸閱讀

從司機到總統 馬杜洛統治委內瑞拉13年 任內經濟陷崩盤

從司機到總統 馬杜洛統治委內瑞拉13年 任內經濟陷崩盤
美推翻馬杜洛削弱古巴 魯比歐曾稱「古巴倒台畢生夢想」

美推翻馬杜洛削弱古巴 魯比歐曾稱「古巴倒台畢生夢想」
馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎
馬杜洛2020年已被起訴 紐約聯邦法院審訊眾所矚目

馬杜洛2020年已被起訴 紐約聯邦法院審訊眾所矚目

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
美軍沖繩基地。(美聯社)

共同社：駐日美軍移師關島計畫調整 考量台灣有事

2025-12-27 15:52

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境