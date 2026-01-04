從公車司機到總統 馬杜洛執政13年留下腐敗形象

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
委內瑞拉前總統馬杜洛1日在首都的公開活動上，親吻委內瑞拉國旗。(美聯社)

現年63歲的委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)3日被美軍特種部隊逮捕、帶離委內瑞拉，就此下台。這位前公車司機和工會領袖，儘管出身卑微，卻一路成為國家領袖，統治委內瑞拉13年8個月。

路透報導，馬杜洛執政期間，委內瑞拉經濟歷經驚人崩潰，惡性通貨膨脹和長期物資短缺，數百萬人民逃往海外。其政權曾在2014年和2017年殘酷鎮壓國內抗議活動；川普政府指控他經營販毒集團犯下多項罪行，數月來不斷施壓要求他下台。

馬杜洛1962年11月23日生於工人階級家庭，父親是工會領袖。1986年他前往古巴，在那裡接受高中結業後的唯一正規教育。回國後，他在加拉加斯公共交通系統擔任公車司機，很快成為工會領袖。

1992年，陸軍軍官查維斯(Hugo Chavez)發動政變未遂入獄，馬杜洛鼓吹釋放查維斯，成為查維斯左翼政見堅定支持者。1998年查維斯當選總統，馬杜洛贏得立法機構席位，然後一路晉升，先後擔任國民議會(National Assembly)議長和外交部長，透過石油援助計畫周遊全球、建立國際聯盟，被查維斯欽點為繼任者。

2013年查維斯過世，馬杜洛以微弱優勢當選總統。他執政期間，委內瑞拉經濟崩潰，他本人則因涉嫌操縱選舉、侵犯人權、鎮壓抗議活動、讓全國糧食短缺等，臭名昭彰。

2018年，馬杜洛在全國閱兵式發表電視直播演說時，附近無人機遭人引爆，差點被暗殺。同年總統大選，馬杜洛幾乎沒遇到競爭對手；他宣布勝選後，全球有數十國不承認他的合法性。反對黨除了被禁止參選，部分反對派政治人物入獄，有些人流亡海外。2020年，華府以腐敗等罪名起訴馬杜洛；但他否認指控。

2024年，國際觀察員和反對派譴責選舉舞弊，馬杜洛仍於2025年1月宣誓就職第三個總統任期；數千名抗議者被監禁。聯合國實況調查團去年12月發現，過去十多年來，委國玻利瓦爾國民警衛隊(GNB)對政治對手犯下嚴重侵犯人權和反人類罪行。

委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)獲得2025年諾貝爾和平獎，進一步凸顯馬杜洛政權鎮壓行徑。

馬杜洛 委內瑞拉 古巴

