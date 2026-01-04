馬杜洛妻子律師出身 力挺查維斯、被稱「社會主義第一戰士」

委內瑞拉總統馬杜洛夫婦在2018年當選連任後，宣誓就職。(路透)

和委內瑞拉 總統馬杜洛 一起被美軍逮捕的西莉亞．佛羅雷斯(Cilia Flores)，不只是第一夫人，還是委內瑞拉最有權勢的女性之一，被稱為社會主義第一戰士。

佛羅雷斯於委內瑞拉首都卡拉卡斯(Caracas)西部的工人階級社區長大，成為專攻勞動法和刑法的律師，後來為查維斯(Hugo Chavez)提供法律援助，她認識馬杜洛，自此形影不離。

2000年，也就是查維斯當選總統的第二年，她首次當選為國會議員。2005年，再次當選，一年後，接替馬杜洛，成為第一名主持國會的女性議長，馬杜洛則出任查維斯的外交部長。

她曾禁止記者進入議事廳。她也因聘用數十名親屬擔任國會員工而受到批評。

2009年至2011年間，她擔任由查維斯領導的委內瑞拉聯合社會黨(United Socialist Party of Venezuela)第二副主席，2012年被查維斯任命為總檢察長。

佛羅雷斯的推特個人簡介於2015年，名為「查維斯的女兒」，幾年後她將其改為「查維斯主義者」。

「成為第一夫人後，她選擇退居幕後。但對許多人來說，她仍然是幕後掌權者或高級顧問，」西蒙．玻利瓦爾大學(Simón Bolívar University)政治學副教授卡門．阿爾特加(Carmen Arteaga)告訴CNN。

政治學者雷耶斯(Estefanía Reyes)也說，很難量化她的權力，因為她是在幕後行使權力。

「查維斯主義者把她塑造成第一戰士，這完全背叛了他們之前對她的所有批評。」哥倫比亞政治學家納斯塔西婭．羅哈斯(Nastassja Rojas)告訴CNN。

2015年，佛羅雷斯的名字再次登上新聞頭條，因為兩個侄子在海地被聯邦緝毒局(DEA)的臥底特工以販毒罪名逮捕。

2018年，美洲國家組織(Organization of American States)報告馬杜洛政府犯下反人類罪行，她與其他13名官員一起受到加拿大當局的制裁。

幾個月後，美國財政部 也制裁。馬杜洛則回應，「想攻擊我就攻擊我，別惹西莉亞，別惹我的家人，別當懦夫。她唯一的罪過就是成為我的妻子。」