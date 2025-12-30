我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男透過中間人匯款回中國 卻被指是「贓款」

時間不夠用 收納師：年末只要整理「這三處」就夠了

2026年元旦起 俄在北方四島軍演2個月

編譯盧思綸／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

中共解放軍29日宣布圍台軍演前一天，俄羅斯官方通訊社塔斯社28日刊出俄羅斯外長拉夫羅夫的訪問，他就「台灣有事」表態，稱屆時「俄羅斯將支持中國」。俄方並通告將自2026年元旦起，在俄方宣稱擁有主權的北方四島（俄國稱南千島群島）周邊實施兩個月射擊演習，日本政府已透過外交管道提出嚴正抗議並密切關注。

讀賣新聞報導，拉夫羅夫在28日刊出的訪問中表示，2001年中俄簽署「中俄睦鄰友好合作條約」已就台灣議題基本立場作出規範，條約原則之一是「在國家統一與領土完整問題上相互支持」，他並稱台灣是「中國不可分割的一部分」，俄國反對台灣獨立。

拉夫羅夫將台灣問題定位「中國內政」，聲稱中國為捍衛主權與領土完整「擁有一切法律依據」。談到日本，拉夫羅夫以增加防衛費等動向為例，指「日本領導層正加速軍事化」，將對地區穩定造成「有害影響」。

塔斯社指出，2024年10月中俄建交75周年之際，拉夫羅夫曾撰文強調，西方國家正蓄意加劇台灣海峽緊張局勢。

產經新聞28日引述日本政府相關人士指出，俄羅斯已通告將自2026年1月1日至3月1日，在北方四島周邊、色丹島以北畫定多個區域，每天實施射擊演習。日本政府已表明此舉「與我國立場不相容」，並將持續掌握俄方動向。

產經報導並稱，俄方今年幾乎每月都通告在同一帶演訓，4月更曾指定涵蓋北海道近海與北方四島在內的廣大海域；日方反覆抗議，但俄方軍演通告累計達九次。

日本 俄羅斯 俄國

上一則

墨西哥跨洋鐵路列車載250人出軌 至少13死98傷

下一則

韓檢控尹錫悅妻涉賄逾20萬美元 還濫權介入國政關說

延伸閱讀

賴清德稱中「實力不夠」就遇圍台軍演 在野酸如井底之蛙

賴清德稱中「實力不夠」就遇圍台軍演 在野酸如井底之蛙
中俄聯手 突襲美日應變

中俄聯手 突襲美日應變
俄國宣稱烏克蘭試圖攻擊普亭官邸 澤倫斯基駁斥

俄國宣稱烏克蘭試圖攻擊普亭官邸 澤倫斯基駁斥
俄國指控烏軍攻擊普亭住處 川普：時機點很糟糕

俄國指控烏軍攻擊普亭住處 川普：時機點很糟糕

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31

超人氣

更多 >
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩
以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對