金正恩以「核動力潛艦」展開聖誕挑釁？韓情報專家分析虛實

快訊

編譯張佑生／即時報導
北韓官媒25日發布金正恩視察宣稱是核動力潛艦的興建工廠。(美聯社)

北韓官媒朝中社25日公布領導人金正恩視察核動力潛艦建造工廠的照片，這是北韓首次公開8700噸級核動力戰略飛彈潛艦的外觀，這艘潛艦是金正恩2021年黨大會提出的「國防力發展五大課題」之一，旨在擁有水底發射核戰略武器。照片並未說明地點，推測位於咸鏡南道新浦造船所。

南韓中央日報引述統一研究院北韓研究室室長洪珉的話指出，潛艦模組已安裝，船體輪廓完整，可能採柴油電力混合推進。金正恩這波視察動作，被視為對美韓的威嚇訊號，同時用來內宣穩固權力。

不過，南韓學者與情報當局持謹慎態度。梨花女子大學北韓學系教授朴元坤表示，公開與實戰部署是兩回事，技術實現需長時間，即使從俄羅斯獲小型原子爐，正常運作機率不高。峨山政策研究院研究員梁旭（Yang Uk）也指出，與飛彈相關結構物占船體約50%，推測第一艘潛艦考慮採用柴油電力推進混合模式。

美、韓情報當局認為，判斷俄轉移核模組為時尚早，進度雖有，但離實戰還遠，可能2-3年下水，5-10年部署。雖然宣傳成分居多，但有明顯進步：從2025年3月照片僅露出潛艦局部，到12月完整船體+飛彈艙輪廓，顯示建造進入最終階段，模組安裝可能完成。

