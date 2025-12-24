普亭致金正恩新年賀電 盛讚兩國友誼堅定

我的頻道

中央社即時報導
北韓在2024年向俄羅斯派遣超過1萬名士兵，圖為今年11月金正恩在平壤出席海外軍事行動功勳紀念館奠基儀式，擁抱致意朝鮮士兵。(路透)
北韓中央通信社（KCNA）昨(24)天報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在致北韓領導人金正恩的新年賀電中，盛讚兩國擁有「牢不可破的友誼」。

法新社報導，在上週送達平壤的這封信中，普亭讚揚北韓士兵協助莫斯科對抗烏克蘭的作戰行動，並表示這證明兩國間「患難與共的戰鬥同袍情」。

南韓與西方情報機構估計，北韓在2024年向俄羅斯派遣超過1萬名士兵，主要部署在庫斯克地區（Kursk），並提供砲彈、飛彈及遠程火箭系統。

根據北韓中央通信社，普亭寫道：「北韓人民軍士兵英勇投入解放被占領庫斯克地區的戰鬥，以及隨後北韓工兵在俄羅斯領土上的活動，清楚證明雙方牢不可破的友誼。」

他還說，去年6月他訪問平壤期間簽署的「全面戰略合作夥伴關係歷史性條約」，在「我們的共同努力下」，各項條款均已獲得落實。

該協定包含共同防禦條款，承諾若任何一方遭受武裝侵略，另一方將立即提供軍事支援。

普亭表示，平壤與莫斯科的緊密關係將「有助於建立多極化世界的公正秩序」。

南韓情報機構估計，約有2000名被派往支援俄羅斯的北韓士兵陣亡。北韓直到今年4月才證實，曾派遣部隊支援俄羅斯在烏克蘭的戰爭，並承認有士兵在戰鬥中陣亡。

自此之後，金正恩親自接見為俄羅斯在俄烏戰爭中戰死的士兵家屬，並對他們「難以承受的痛苦」致哀。

