我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被ICE強制分離 紐約華男與6歲兒已團聚將遭遣返

數千人H-1B面談突取消被困印度 衝擊美科技業

日本安保高官測風向欲棄非核三原則 美國務院回應藏玄機

編譯張佑生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗。(美聯社)
日本首相高市早苗。(美聯社)

日本時事通信社20日報導，美國國務院19日在華盛頓回應日本政府高官近日「日本應擁有核武器」發言，強調「日本在核不擴散及核軍備控制領域是全球領袖，並是美國重要夥伴」。這被視為華府委婉提醒日本維持傳統反核立場。日本作為唯一遭受原子彈攻擊國家，長期推動「無核世界」，美國同時重申將提供「最堅固可靠的核嚇阻力」保護盟國，包括日本，以強化日美同盟穩定。國務卿魯比歐同日表示，將持續與日本維持堅固同盟，同時尋求與中國合作方式。

事件源於18日晚，首相官邸安全保障政策負責高官在與記者團不列入紀錄（oﬀ-record）談話中，表達個人意見，稱「我認為日本應擁有核武」。發言背景指向中俄北朝鮮核威脅加劇，該高官認為需討論擁核作為長期選擇，但強調現實中需強化美國擴大抑止力。發言迅速外洩，引發國內外關注。政府次日由木原官房長官回應，重申「非核三原則（不擁有、不製造、不許帶入）堅持不變」，但避談高官進退或懲處。

日本「非核三原則」1967年由首相佐藤榮作提出，1971年國會決議成為國策，唯一被爆國身份讓日本長期領導全球核不擴散努力。近年因地緣緊張，擁核論偶爾浮現，但多為自民黨內保守派個人意見，從未成政府政策。此次匿名發言雖為個人見解，卻在高市早苗首相執政下引發與野黨要求更迭聲浪，公明黨代表更稱「值得罷免」。被爆者團體抗議，擔憂動搖和平國家形象。美國迅速表態，肯定日本領導角色，意在穩定同盟並遏止區域核擴散風險。

日本 國務院 高市早苗

上一則

東京若爆發規模7地震 日本睽違多年下修災損推估

延伸閱讀

小泉進次郎駁北大東島部署雷達是挑釁中國 隨後視察美軍基地內核潛艇

小泉進次郎駁北大東島部署雷達是挑釁中國 隨後視察美軍基地內核潛艇
日官邸幹部說「日本該擁核武」 官房長官不評個人發言、避談懲處

日官邸幹部說「日本該擁核武」 官房長官不評個人發言、避談懲處
謝長廷可望接掌台日關係協會

謝長廷可望接掌台日關係協會
日本稅改加稅與減稅並行 明年度預算規模創新高

日本稅改加稅與減稅並行 明年度預算規模創新高

熱門新聞

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
「Kids Down」穿搭利用短版剪裁拉長身形比例，意外引爆搶購熱潮。路透

成人搶穿童裝 這款外套爆紅 UNIQLO也沒想到

2025-12-12 13:33
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年
川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美