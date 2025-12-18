我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

演「苦肉計」陷害保守派學生 蒙州大華生獲刑18月

日相官邸人士拋「應擁核武」 前防相警告不可輕率談論

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗11月25日在東京首相官邸接受媒體訪問。(路透)
日本首相高市早苗11月25日在東京首相官邸接受媒體訪問。(路透)

共同社報導，日本首相官邸內部一名消息人士18日表示，日本應該擁有核武。這番說法明顯偏離日本長期奉行的非核立場，恐在國內外引發反彈，前防衛大臣中谷元直言：「這不是可以輕率談論的事情。」

這名人士參與首相高市早苗領導的政府內部安全政策制定，以不公開為前提受訪時，被問及是否擁有核武的想法。他表示：「我認為我們應該擁有核武。」他一方面承認這類毀滅性武器在安全層面具有必要性，同時也說：「到最後，我們只能依靠自己。」不過，他補充指出，這樣的作法並不現實。

這名人士說：「這不是一件就像去便利商店買東西那樣，可以很快完成的事情。」並否認曾與高市就檢討非核原則進行討論。

前防衛大臣中谷元19日就此事受訪時表示：「這不是可以輕率談論的事情，政府必須做出適當的回應。」被問及是否有必要要求該名消息人士辭職時，他則說：「這是由高市早苗首相來決定的事。」

作為全球唯一曾遭受原子彈轟炸的國家，日本長期奉行「不擁有、不生產、不引進」核武的「非核三原則」。而此番言論出現之際，正值以強硬安全立場聞名的高市傳出正考慮檢討「非核三原則」，主因是第三項「不引進」有可能削弱美國提供的核威懾效果。

然而，試圖改變基本核政策在日本國內具有高度爭議性。許多民眾珍視戰後制定的和平憲法，此舉也與政府致力追求無核武世界的立場相牴觸，而這正是日本高齡原爆倖存者的強烈心願。不過，日本長期依賴美國的核子嚇阻力量來確保安全，一些批評者認為，這本身就已與非核原則相互矛盾。

共同社提及1999年，時任防衛政務次官、前眾議員西村真悟因提出日本應考慮擁有核武，還提出「集體自衛權就是『男人去救正在被強姦的女人』的原理」，並稱「『大東亞共榮圈、八紘一宇』應擴展到全世界」等言論，最終任職不到20天就被迫下台。

日本 高市早苗 眾議員

上一則

加薩停火第2階段協商緩慢 轉進邁阿密美國主導

下一則

陳冲專文／你「被川普了」嗎？ 比割韭菜還慘

延伸閱讀

甫獲天皇親授旭日大綬章 謝長廷可望掌台日關係協會

甫獲天皇親授旭日大綬章 謝長廷可望掌台日關係協會
日本觀光局：中國客增速放緩、總數仍高於去年同期

日本觀光局：中國客增速放緩、總數仍高於去年同期
日媒揭中國網攻高市早苗 造謠收賄、捏造祖先身分

日媒揭中國網攻高市早苗 造謠收賄、捏造祖先身分
日本考慮2027年起提高所得稅 為軍費增至GDP 2%籌資

日本考慮2027年起提高所得稅 為軍費增至GDP 2%籌資

熱門新聞

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
「Kids Down」穿搭利用短版剪裁拉長身形比例，意外引爆搶購熱潮。路透

成人搶穿童裝 這款外套爆紅 UNIQLO也沒想到

2025-12-12 13:33
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥
陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」