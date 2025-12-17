「川普當著全世界侵犯他國主權」 委內瑞拉海軍護航油船告狀安理會

一艘委內瑞拉海軍巡邏艦17日在馬拉開波附近外海。(歐新社)

紐約時報報導，川普 總統16日宣布全面封鎖遭到制裁的油船進出委內瑞拉後，委國政府出動海軍護航載運原油的船隻離港，恐升高與美國發生對峙的風險；委國同時致函聯合國 安理會，請求召開緊急會議，信中點名「美國總統當著全世界侵犯委國國家主權」。

三名知情人士指出，川普下令封鎖後數小時，多艘船隻於當地16日晚間至17日清晨之間，在委內瑞拉海軍護航下，自委國東岸主要石油 港口何塞港（Port of José）啟航並前往亞洲。載運的貨物包括尿素、石油焦及其他石油相關產品。

委軍護航船隻不在美國制裁船舶名單上，因此尚不清楚是否會成為川普政府封鎖對象。

第三名知情的美國官員透露，華府已注意到委軍護航行動，正在考慮多種應對方案，但他拒絕透露更多細節。

另一方面，委國外交部17日致函聯合國安理會，要求就美國行動召開緊急會議。

這份紐時取得的信函寫道：「美國總統當著全世界，肆無忌憚侵犯我國主權」以及「領土完整與政治獨立」，已違反國際法與聯合國憲章，「對國際關係造成破壞與混亂」。

在另一封致安理會的信件中，委國要求安理會介入，並以書面方式譴責華府針對其船舶與貿易所採取的行動。美國是安理會擁有否決權的常任理事國之一。