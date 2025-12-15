中國駐聯大使就「台灣有事」告狀安理會 日大使冷回：發言不恰當

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
聯合國安理會10日召開會議。（新華社）
聯合國安理會10日召開會議。（新華社）

日本經濟新聞報導，日中因日相高市早苗「台灣有事」答詢持續僵持，中國駐聯合國大使傅聰15日在安理會再度要求日方撤回相關發言。日本駐聯大使山崎和之反駁表示，這類發言「在討論聯合國未來的會議上既不恰當，也毫不相關」。

安理會當時正召開關於下任聯合國秘書長選任等議題的會議。傅聰就高市言論表示，這是「對中國內政的公然干涉」，並主張此舉「違反以聯合國憲章宗旨與原則為基礎的國際關係基本準則」。

同在會中的山崎則回應強調，中方「對日本作出毫無根據的指控，感到遺憾」。他並批評傅聰的發言「不過是意在挑起成員國之間的對立，並破壞針對聯合國未來進行建設性討論的規畫」。

中方對高市「台灣有事」答詢強烈不滿，傅聰已就此兩度致函聯合國祕書長古特瑞斯，要求日方撤回相關發言；先前日方已致函回應，表示中方指控「與事實不符、缺乏根據，斷然無法接受」。

同時，中國外交部15日甫宣布制裁我國行政院政務顧問、日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂。高市15日說，針對中國與台灣相關議題，日本政府的方針是「期待透過對話實現和平解決」，並強調這是日本一貫立場。

日本外務大臣茂木敏充在國會答詢時也再度引述1972年「日中聯合聲明」，重申日本政府尊重與理解中國對台灣問題的立場。

